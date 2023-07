JELD-WEN présente son nouveau tarif 2023

À la une

JELD-WEN présente 5 nouveaux décors bois et 2 décors unis pour sa collection Stratifiés. Les nouveaux tons « Bois » s’inspirent du Chêne dans une déclinaison de teintes, de la plus claire et lumineuse à la plus sombre et chaleureuse. Côté Unis, le Vert Eucalyptus et le Beige Carat créent un sentiment d’apaisement et de confort.



Dans cette nouvelle collection, les professionnels retrouvent un large choix de couleurs, de textures et de matières pour créer un agencement sur mesure, qui s’intègre harmonieusement à tous les styles architecturaux, sans pour autant négliger la performance (sécurité incendie, confort acoustique, isolation thermique, stabilité, anti-rayons X etc…)

REP : l'éco-participation maintenant visible

En tant que metteur sur le marché de Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB) ; JELD-WEN est soumis à la REP (Responsabilité Élargie du Producteur) et collecte l’éco-participation pour tous les produits vendus, dans le respect de l’application règlementaire de la REP à partir du 1er mai. Afin d’accompagner au mieux les professionnels dans cette démarche, JELD-WEN a choisi de faire apparaitre les valeurs d’écocontribution applicables aux différents produits sur chaque page du tarif.

La démarche RSE : un engagement primordial pour JELD-WEN

L’organisme indépendant EcoVadis vient d’évaluer JELD-WEN sur ses performances en matière de RSE. JELD-WEN France obtient le médaille d’argent avec la note de 59/100.

« Depuis 2009, JELD-WEN France est certifié Ecovadis, cette évaluation récompense notre engagement environnemental, social et sociétal. Cette année, nous obtenons la note de 59/100, ce qui nous place dans le top 9% des entreprises de notre secteur, et dans le top 1% en terme d’Achats Responsables. » explique Alexandre Mutel, Responsable QHSE JELD-WEN Europe du Sud. « Nous sommes plus que jamais déterminés à progresser encore dans notre démarche d’amélioration continue ».

