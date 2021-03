Ce vendredi 2 octobre, Joël Cuny prend la direction de l’ESTP Paris, à l’issue de son élection par le conseil d’administration. Il assurait déjà les fonctions de Directeur Général par intérim depuis juillet 2020. Précédemment directeur des études de l’école, il succède à Florence Darmon, restée 12 ans à la tête de l’ESTP.

Joël Cuny est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay.



Il débute sa carrière chez Bouygues Construction et s’oriente dès 1993 vers l’Enseignement Supérieur et la Recherche dans le secteur de la construction : il occupe plusieurs postes d’enseignant en sciences industrielles de l’ingénieur & ingénierie des constructions puis de responsable de formation, à l’Université de Cergy-Pontoise. De 2004 à 2010, il contribue à la digitalisation de l’offre de formation de L'École Chez Soi, un des plus anciens instituts privés de formation à distance, spécialisé dans le Bâtiment et les Travaux Publics, fondé en 1891 par Léon Eyrolles, qui sera aussi par ailleurs le fondateur de l’École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie, l’ESTP Paris.



En 2012, il rejoint CESI, l’école d’ingénieur et l’école supérieure de l’alternance. Il occupe plusieurs postes de direction. Il dirige le Centre Supérieur de Formation en Apprentissage CESFA dans les domaines du BTP et de l’informatique.



En 2018, il intègre l’ESTP Paris, en tant que Directeur des Etudes et de l’Innovation avec pour objectif de moderniser les formations d’ingénieur, de créer de nouveaux cursus de Bachelor, de développer des pédagogies innovantes, d’organiser la structure pédagogique dans une stratégie en multi-sites avec l’ouverture des campus de Troyes en 2017 et Dijon en 2019.



En juillet 2020, il est nommé Directeur Général par intérim. Le conseil d’administration de l’ESTP Paris le confirme aujourd’hui dans ses fonctions.

Projets pour l'ESTP Paris

Les défis qui l’attendent en tant que directeur de l’ESTP Paris sont nombreux, à l’heure où le monde de l’enseignement supérieur et le secteur de la construction sont en pleines transformations. Il se donne comme objectifs de :

Développer les activités de recherche de l’ESTP Paris dans le domaine de la constructibilité (ouvrages durables, matériaux constructifs, systèmes urbains)

(ouvrages durables, matériaux constructifs, systèmes urbains) Renforcer le lien de l’ESTP Paris avec les établissements de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Poursuivre le développement en région, et accélérer le déploiement de la stratégie à l’international de l’école .

. Renforcer le positionnement de l’école sur les enjeux climatiques, environnementaux et numériques, qui sont aujourd’hui au coeur de la construction : bas carbone, génie écologique, économie circulaire, performance énergétique et énergies renouvelables, construction 4.0, smart city, smart building.

Parallèlement à son parcours professionnel, Joël Cuny a exercé de nombreuses activités dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et du Génie Civil, notamment en tant qu’évaluateur des doubles diplômes soutenus par l’Université Franco-Allemande, de Vice-Président de l’Association des Professeurs des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (APMBTP), et de Conseiller Municipal de 2008 à 2014.

Pour en savoir plus exit_to_app