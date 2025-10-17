ESTP formation continue, leader de la formation dans le BTP, l'immobilier et les services. 10 mastères spécialisés (temps plein - temps partagé - co–accrédités)



L'École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie (ESTP) est leader dans les métiers de l'Aménagement Urbain, de la Construction et de l'Immobilier.



NOTRE MISSION : École de référence internationale de la construction durable, nous mettons notre expertise au service des acteurs économiques. Nous formons et accompagnons les professionnels de haut niveau, aptes à concevoir et mettre en oeuvre des solutions innovantes et opérationnelles dans l'acte de bâtir le monde de demain.



NOTRE VISION : Moteur dans la recherche et l’innovation, l’ESTP Paris, école leader auprès des partenaires de la construction, relève avec passion et excellence les défis sociétaux, environnementaux et technologiques.



Agile par son indépendance, forte de son approche responsable et solidaire, l’ESTP Paris se développe au plus proche des territoires en France et dans le monde.



Le savoir-faire ESTP :

Formation initiale (formation d’ingénieur, formation post-bac, licences professionnelles, master, formation doctorale).

Formation continue (stage inter et intra entreprise, VAE, parcours certifiants, conférences…)