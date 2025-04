Le constructeur d’ouvrages d’art bâtit et rénove ponts, viaducs, tunnels et barrages, garantissant solidité et durabilité des grandes infrastructures.

Le métier de Constructeur d’ouvrages d’art : un savoir-faire essentiel dans les infrastructures → Missions principales : Lire et interpréter les plans d’ouvrages d’art.

Assembler et poser les éléments de structures en béton, métal ou pierre.

Effectuer les opérations de coffrage et de ferraillage.

Travailler en coordination avec les ingénieurs, conducteurs de travaux et autres spécialistes du gros œuvre. Le constructeur d’ouvrages d’art exerce sur des chantiers complexes, souvent de grande envergure, et doit respecter des normes strictes de sécurité et de qualité. Quelle formation pour devenir Constructeur d’ouvrages d’art ? Ce métier technique requiert une formation spécialisée : Formation Description CAP Constructeur d'ouvrages d'art en béton armé Formation de base pour entrer dans le métier BAC Pro Travaux Publics Permet d'acquérir des compétences avancées et d'évoluer rapidement BP Construction en maçonnerie et béton armé Spécialisation pour le gros oeuvre et la maçonnerie des infrastructures BTS Travaux Publics Ouvre l'accès à des postes de chef d'équipe ou de conducteur de travaux Formations complémentaires Habilitations spécifiques (travail en hauteur, soudures, structures métalliques) Analyse des salaires : combien gagne un Constructeur d'ouvrages d'art ? Le salaire varie en fonction de l'expérience, des compétences et de la région d'exercice. Évolution des salaires selon l'expérience : Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 2 000 - 2 500 € 14 - 17 € Confirmé (3-7 ans) 2 600 - 3 200 € 17 - 21 € Expérimenté (+7 ans) 3 300 - 4 200 € 22 - 28 € → À lire aussi : notre article sur les salaires dans le BTP en 2025 Facteurs influençant la négociation salariale Plusieurs éléments influencent le salaire d'un constructeur d'ouvrages d'art : Spécialisation : la maîtrise des techniques avancées (précontrainte, structures complexes) permet d’accéder à des salaires plus élevés.

: la maîtrise des techniques avancées (précontrainte, structures complexes) permet d’accéder à des salaires plus élevés. Expérience : plus l’ouvrier maîtrise des projets d’envergure, plus il peut prétendre à un meilleur salaire.

: plus l’ouvrier maîtrise des projets d’envergure, plus il peut prétendre à un meilleur salaire. Région : certaines zones offrent des rémunérations plus attractives. Salaires par région Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 700 - 4 200 € 18 - 28 € PACA 2 600 - 4 000 € 17 - 27 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 500 - 3 800 € 16 - 25 € Occitanie 2 300 - 3 600 € 15 - 24 € Hauts-de-France 2 200 - 3 500 € 14 - 23 € → Pour aller plus loin : notre article sur le marché de l'emploi dans le BTP en France Perspectives d'évolution et hausses de salaire Un constructeur d'ouvrages d'art peut évoluer vers des postes mieux rémunérés : Poste Salaire brut mensuel Chef d'équipe 3 200 - 4 800 € Conducteur de travaux en infrastructures 4 000 - 6 000 € Constructeur indépendant ou expert en structures + 6 500 € selon les projets Le métier de constructeur d’ouvrages d’art est essentiel pour le développement des infrastructures. Avec des compétences spécifiques et une expérience solide, ce professionnel peut rapidement évoluer et obtenir une rémunération attractive. La demande pour ce type d’expertise reste forte, offrant de belles opportunités de carrière. Par Camille Decambu