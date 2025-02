L'ESTP a élu Jean-Louis Marchand à la présidence de son conseil d'administration. Ancien président du conseil de perfectionnement de l'école, il ambitionne de renforcer l'innovation et l'attractivité de l'établissement.

L'ESTP, école d'ingénieurs spécialisés dans la construction, vient d'élire son nouveau président du conseil d'administration. Jean-Louis Marchand succède ainsi à Hervé Le Bouc, et entend positionner l'ESTP comme un acteur majeur de l'innovation dans la formation et la recherche appliquée au secteur de la construction.

S a feuille de route s'articule autour de plusieurs axes prioritaires, dont l 'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans la formation et la recherche, le développement de nouveaux partenariats avec d'autres écoles et réseaux européens, et un meilleur accompagnement financier des étudiants , notamment via des prêts impliquant leurs futurs employeurs.

Une gouvernance élargie

Pour mener à bien ces projets, le nouveau président s'appuiera sur un bureau élargi du conseil d'administration , intégrant notamment un vice-président, un trésorier, un secrétaire et plusieurs représentants des différentes instances de l'école.

Par ailleurs, le conseil d'administration a été élargi de 22 à 30 membres afin d'accueillir des représentants des fédérations professionnelles du bâtiment ainsi que des étudiants.

Un homme d'expérience pour accompagner l'évolution de l'ESTP

Jean-Louis Marchand connaît bien l'ESTP, ayant présidé pendant onze ans le conseil de perfectionnement du cursus ingénieur de l'école. Diplômé de Polytechnique et des Télécoms, il possède une solide expérience du secteur de la construction et a occupé plusieurs postes à au sein de fédérations professionnelles européennes.

Avec une vision tournée vers l'innovation et l'internationalisation, il entend poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique ESTP 2030, en adaptant l'offre de formations aux nouveaux défis environnementaux et technologiques. L'ESTP forme chaque année plus de 1 000 diplômés.

Marie Gérald

Photo de une : Jean-Louis Marchand