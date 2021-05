Kingspan propose des produits et procédés performants pour la construction et la rénovation des bâtiments

Le Groupe Kingspan est leader mondial dans l'isolation de haute performance et les solutions d'enveloppe du bâtiment. La division Panneaux Sandwich Isolants présente en France depuis 2009 propose des solutions innovantes pour la construction et la rénovation des bâtiments. Découvrez le BENCHMARK ITE et le BENCHMARK Evolution Recess.