Focus sur la solution ITE de Bacacier By Kingspan. Elle s’appelle Benchmark ITE et tend à démarquer le fabricant sur le marché de la rénovation énergétique.

Spécialiste des solutions d’habillage métallique (couverture, bardage, planchers), Bacacier By Kingspan présente Benchmark ITE. Concrètement, il s’agit d’un procédé d'isolation thermique par l'extérieur sur paroi en béton ou en maçonnerie d'éléments enduits.

Une composition surveillée par la CSTB

La solution ITE se compose d’une ossature fixée sur la paroi support via des pattes équerres et d’une isolation thermique en laine minérale (épaisseur 60 mm). L’ensemble recouvert de panneaux sandwich de façade des gammes QuadCore AWP, QuadCore Evolution et QuadCore Louvre. Leur épaisseur - minimum 60 mm - contribue à la performance thermique.

Conçu pour résister aux intempéries, aux rayons UV, comme à la pollution, Benchmark ITE fait l’objet d’une Appréciation de Technique d’Expérimentation (ATEx) du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).

La structure réalisé également des Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) pour les panneaux sandwich QuadCore et sont visées dans les Documents Techniques d'Application (DTA) « Architecturale de Bardage » et « Benchmark » pour les épaisseurs égales ou supérieures à 80 mm.

Composition de la solution Benchmark ITE de Bacacier by Kingspan - Crédit photo : Bacacier by Kingspan

Des couleurs et finitions variées

Assurant l’isolation thermique des murs, évitant la consommation d’espaces - contrairement à l’isolation thermique par l’intérieur (ITI) - et permettant des travaux en site occupé, l’ITE est plébiscitée dans la rénovation énergétique.

« Au-delà d’une amélioration des performances énergétiques, l’isolation par l’extérieur permet de revaloriser et embellir les façades. Les années 1960 ont marqué l’essor des zones périurbaines commerciales et industrielles, pensées avant tout pour leur praticité. Ces zones ont vu émerger de grands bâtiments aux dimensions, formes et styles uniformes », développe Bacacier By Kingspan. Benchmark ITE est ainsi proposé dans une variété de choix de couleurs et de finitions, afin de s’adapter à tout environnement architectural.



Surfer sur la rénovation énergétique

Autant dire que Benchmark ITE est une solution stratégique pour la marque du groupe Kingspan. « Selon les données de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la rénovation énergétique a représenté près de 45 % des travaux réalisés dans le secteur du bâtiment en 2023, avec un budget total de plusieurs milliards d'euros », rappelle Cédric Bruge, président de Bacacier By Kingspan.

« L'isolation thermique par l’extérieur, étant l’une des solutions les plus efficaces et populaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, en a profité. Pour faire face à la demande croissante des chantiers de rénovation avec cette solution, nous visons une belle progression des commandes en 2025 ! », poursuit-il.

N’oublions toutefois pas le contexte tendue dans la rénovation. Toujours selon la FFB, si le segment entretien-amélioration progresse de 1,2 % en volume en 2024, le rythme est « deux fois moindre qu’en 2023, pénalisé par la rénovation du logement (+0,8 %) », lit-on dans leur conjoncture.

Sans compter le retrait du marché de l’isolation, à -1,3 % en volume sur le 1er semestre 2025, selon les chiffres du groupement Mur Manteau.

« C’est la deuxième année de retrait, puisqu’en 2023, le marché baissait d'un petit peu plus de 2 %. C’est un marché qui aurait pu progresser si nous n’avions pas eu, dans le courant de l’année 2024, toutes les modifications de MaPrimeRénov’. Ça a été du grand n’importe quoi, et donc ça a clairement gelé, à un moment, les décisions de certains ménages », nous a commenté dans une interview son président Philippe Boussemart.

Reste à savoir si la solution Benchmark ITE saura surfer sur ce marché assez chahuté.

Virginie Kroun

Photo de Une : Bacacier By Kingspan