L’agence d’architecture USE a créé un nouveau bâtiment résidentiel distinctif dans un quartier de Londres en cours de réhabilitation. Imposant et immaculé, dans une juxtaposition contemporaine avec les arches de chemin de fer victoriens de London Fields, Mentmore Terrace est une nouvelle construction impressionnante dans le paysage local - et qui enchante ses voisins, selon l'architecte, en reflétant doucement la lumière avec sa finition lisse, claire et élégante.