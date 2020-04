Les jardins modernes qui s’inspirent d’une architecture et d’une décoration épurée et dépouillée font souvent appel à des matériaux à l’aspect brut et naturel.

Par sa couleur et son relief rugueux caractéristique, la pierre de schiste est aujourd'hui particulièrement prisée par les paysagistes. Dans cet esprit, Weser a créé une dalle de terrasse ainsi qu'une bordure qui reproduit à la perfection le relief des schistes clivés. La dalle et la bordure Auray ont ainsi retenu l'attention des créateurs jardiniers. La dalle Auray est disponible en deux épaisseurs pour s'adapter à tous les types de pose. Selon son épaisseur elle peut être posée sur chape de mortier, sur gravillons ou sur mortier-colle. Elle est non-gélive et antidérapante.

Dimensions : 49,5 x 49,5 x 3,2 cm - 49,5 x 49,5 x 2,2 cm

Coloris : gris anthracite La bordure Auray reproduit à la perfection le relief des barrettes de schiste. Elle met en valeur les compositions associant galets et végétaux, souligne les plates-bandes et protège les abords de la terrasse. Elle se pose simplement au sol ou sur un simple lit de mortier.

Dimensions : 50 x 9 x 10 cm

Coloris : gris anthracite Produit en vente chez les négociants en matériaux : liste disponible sur www.weser.fr

Crédits photos : © Weser