L’éco-conception, un enjeu durable pour Coulidoor

Bien que ce sujet soit au cœur de l'actualité, il est parfois difficile de définir l’éco-conception ou d’imaginer ce qui se cache derrière ce terme. Pour Coulidoor, fabricant français de portes de placard, verrières, séparations de pièces et rangements sur-mesure, le fait de prendre en considération l’impact de ses produits, de sa conception à sa fin de vie, fait partie intégrante de sa vision d’entreprise.

Repenser les produits pour améliorer l’impact sur l’environnement

L’éco-conception n’est pas une tendance dans l’air du temps mais bien un mouvement de fond avec de vrais bénéfices. Non seulement elle permet de réduire l'impact de la production, mais surtout de réfléchir à la meilleure manière d’intégrer les produits dans l’économie circulaire et d’optimiser les coûts de production.



C’est pourquoi chaque produit Coulidoor passe par une phase de développement où son influence sur l’environnement est évaluée, tant par sa conception, sa fabrication, son acheminement, son utilisation que sa fin de vie. Ces différentes étapes, que l’on appelle le cycle de vie du produit, sont entièrement prises en compte afin de définir les actions qui peuvent être menées pour réduire l’impact de nos activités.



Côté produit, cela se concrétise de deux manières :

Les nouveaux produits sont optimisés dès leur conception afin de penser leur utilisation sur le long terme. Dans cette optique, Coulidoor a conçu Imago, une toile tendue fixée sur un cadre en aluminium qui se change facilement, pour faire évoluer son design au fil du temps sans devoir modifier toute la structure. Une innovation qui se décline en portes de placard, séparations de pièces, séparateurs de bureau ou cloisons amovibles.

Les produits existants sont repensés pour diminuer leur impact tout en améliorant leur usage. Nos profils de portes de placard ont été redessinés pour utiliser moins de matière sans altérer la qualité du produit. Les profils Diamant et Platine, nos best-sellers, sont désormais fabriqués avec 10% de métal en moins que leurs versions précédentes, ce qui représente près de 7 tonnes d'aluminium par an. Cette économie est permise grâce à des changements minimes de structure, ainsi ils conservent leur apparence et leur solidité. Ce travail présente aussi l’avantage de faire le point sur nos offres et mettre à jour nos collections pour qu’elles soient toujours adaptées aux attentes techniques et esthétiques de nos clients.

Un autre point essentiel dans l'éco-conception est de prendre en considération les déchets créés par la production d’aménagements ou portes de placard. Ainsi Coulidoor a mis en place des solutions pour limiter leur quantité et favoriser la réutilisation de la matière.



L’une des actions mises en place dans ce sens a été d’optimiser la taille des profils de portes de placard livrés dans nos ateliers. Chaque profil étant recoupé à la commande, une étude des demandes les plus régulières a permis de définir la longueur la plus adaptée pour réduire les pertes lors des découpes.



Côté panneaux, une nouvelle gamme de produits utilisant les rebuts de grandes tailles est en cours d’élaboration. Son but ? Proposer des meubles design, intégrés à l’économie circulaire. Sur cette gamme, l’éco-conception se traduit également par un assemblage sans quincaillerie. La première pièce de cette collection verra le jour en septembre 2022.



Parce que rien ne se perd, les résidus de panneaux inexploitables ne sont pas jetés pour autant : ils sont utilisés dans le système de chauffage des ateliers.

Agir sur l’ensemble des activités pour réduire notre empreinte

Cependant l’éco-conception ne se cantonne pas au produit en lui-même, elle comprend également son emballage et la logistique pour son acheminement. C’est pourquoi Coulidoor met en place des solutions pour agir sur ces aspects.



Les cales de protection de ses produits, par exemple, étaient auparavant en mousse PE expansive, une matière issue de la pétrochimie dont la fabrication est polluante et le recyclage difficile. Pour ses aménagements, Coulidoor s’est désormais tourné vers des cales en carton, plus respectueuses de l’environnement et permettant une protection optimale. L’ensemble de ses produits sera bientôt intégralement équipé de ce système d’emballage.



Dans cette démarche éco-responsable, le groupe renouvelle régulièrement sa flotte de véhicules, notamment ses camions, afin de réduire ses émissions carbone.



Le virage de l’éco-conception et de l’éco-responsabilité ne peut se faire dans la précipitation. C’est une démarche qui prend du temps et nécessite de la réflexion. Une solution mal pensée pourrait avoir des conséquences inattendues : un coût de revient plus cher, un impact environnemental mal évalué, des incohérences avec les méthodes de production, etc.



Coulidoor l’a bien compris en s’engageant dans sa Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). À travers son rapport RSE, le groupe a donc organisé ses priorités pour un développement durable et pérenne. Ce document définit l’ensemble des leviers, dont l’éco-conception fait partie, sur lesquels agir pour permettre au groupe d’avoir une production plus vertueuse et de s’adapter aux évolutions futures du marché.

Photo à la une : Les portes de placard avec profil Diamant ont été repensées grâce à l’éco-conception.