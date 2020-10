En 2019, URSA lançait une série d’optimisations sur ses principaux sites de production en Europe. Après une 1ère phase concentrée sur l’usine de Saint- Avold en Moselle, une nouvelle étape est aujourd’hui franchie avec la fin des travaux engagés au printemps dernier sur l’usine de Desselgem en Belgique. Qualité, performances, environnement : les évolutions transversales apportées s’inscrivent dans la dynamique d’amélioration continue des produits, services et infrastructures d’URSA, pleinement au rendez-vous de la relance, aux côtés des acteurs, artisans, entreprises et distributeurs.

Un programme d'optimisation transversal

Levier incontournable de la performance énergétique, l'isolation est l'un des moteurs de la transition écologique du bâtiment. En la matière, les exigences des acteurs ne cessent ainsi de se renforcer. Performances intrinsèques, durabilité, facilité de pose, fluidité des circuits de production - distribution... : les enjeux sont multiples. Pour y répondre, le rôle de l'industriel est crucial.



C'est sur cette logique qu'URSA a toujours centré sa stratégie de développement : créer de la valeur partagée avec ses clients, en satisfaisant aux exigences de chacun, que ce soit en termes de qualité et performances produits ou de services, tout en contribuant aux efforts collectifs en faveur de la transition écologique.



Dans ce contexte, dans une dynamique d'amélioration continue de son organisation, de ses infrastructures et de ses produits, le fabricant investit régulièrement dans ses outils de production. Ainsi, depuis 2019, plusieurs mesures d'optimisation ont été entreprises : d'abord à Saint-Avold (Moselle), puis récemment à Desselgem (Belgique).



URSA est ainsi plus que jamais au top de ses capacités de production pour répondre aux exigences toujours plus fortes des acteurs et être pleinement au rendez-vous de la relance.

Focus sur les travaux de Desselgem

2ème site de production d'URSA en Europe, l'usine de Desselgem dessert les marchés du Benelux et du nord de la France. D'importants travaux y ont été réalisés, à commencer par le changement du four, mais aussi l'optimisation de différents paramètres. Ainsi par exemple :



Dans une dynamique d'amélioration continue de la qualité des produits :

Une nouvelle technologie performante, déjà mise en place et éprouvée sur le site de Saint-Avold, a été intégrée, permettant une meilleure répartition de la laine dans les matelas.

Une attention toute particulière a été porté́e à l'homogénéité des températures au sein du four, contribuant à la qualité des laines.

Pour une réponse toujours plus fine aux préoccupations environnementales :

Le travail sur l'homogénéité des températures au sein du four permet également un meilleur contrôle des consommations énergétiques de l'équipement.

De nouveaux filtres ont été installés et le traitement des fumées a été optimisé, réduisant ainsi les potentielles nuisances pour la population aux abords du site.

De plus, l'usine utilise un circuit d'eau fermé, ce qui contribue également à limiter son impact sur l'environnement. Amorcés au début du confinement, les travaux se sont achevés il y a quelques semaines, pour la plus grande fierté des équipes :

« Le début des travaux, que nous préparions depuis près d'un an, était prévu pour mars. Malheureusement, cela a coïncidé avec le début du confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Nous n'avons pas voulu reporter ce projet pour autant. Toutes les équipes se sont mobilisées, et c'est avec plaisir et fierté que nous avons pu relancer la production cet été. »

« Nous sommes heureux des travaux d'optimisation réalisés sur l'outil de production URSA de Desselgem. C'est un investissement important qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans notre démarche qualité et environnementale, au service de nos clients mais aussi des riverains de l'usine et plus largement de de la collectivité. » - Koen Slos, Directeur général d'URSA Benelux

URSA au rendez-vous de la relance

Quand en 2019, URSA lance son nouveau programme d'optimisation technique, il ne se doute pas que la fin des travaux réalisés sur le site de Desselgem interviendra en plein cœur d'une relance post-confinement historique, formalisée dans l'Hexagone par le plan France Relance. Une relance à laquelle URSA entend participer pleinement pour accompagner les acteurs face à ce défi économique et humain, inédit :

« Hasard du calendrier, la nouvelle étape que nous franchissons aujourd'hui dans notre processus d'optimisation intervient au moment où la filière construction doit relancer son activité. Nos principaux sites de production en Europe ont été optimisés, notre démarche qualité est plus que jamais renforcée, notre offre de solutions est pleinement en phase avec les attentes du marché, notamment sur le volet des CEE... : la dynamique URSA est lancée pour accompagner au mieux les acteurs tout au long de ce contexte économique inédit et au-delà, pour réussir ensemble le défi de la transition écologique. » - Jean-Pierre Laherre, Directeur général d'URSA France

