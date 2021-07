La démarche écologique de GEOSTAFF

La question de l’écologie et du développement durable interroge particulièrement la population actuellement. Le secteur du BTP doit alors prendre en compte ces nouveaux enjeux et adopter de nouvelles pratiques afin de proposer des constructions qui minimisent leurs impacts sur l’environnement. L’intégration des énergies renouvelables, des ressources naturelles et locales est de plus en plus fréquente.

De ce fait, les pratiques des entreprises du bâtiment ont fortement évolué. La problématique environnementale devient une préoccupation centrale sur un grand nombre de chantiers ou projets de construction. GEOSTAFF, s’engage pour des produits plus responsables GEOSTAFF développe depuis plus de 30 ans des systèmes de protection passive contre l'incendie et staff avec ce souci de produire français et “vert”.



Pionnière en matière de produits coupe-feu, l’équipe GEOSTAFF ne cesse d’innover afin de pousser toujours plus loin les règles de sécurité. Objets d’essais en laboratoires agréés, les systèmes GEOSTAFF répondent aux tests les plus draconiens ainsi qu’aux nouvelles normes européennes.



GEOSTAFF fabrique ses produits en France avec des matériaux français et une matière première issue de carrières françaises. Tous les produits proposés sont commercialisés dans toute l’Europe et une grande partie du reste du monde.



Fort de son savoir-faire et sûr de ses composants exclusivement naturels, l’entreprise pousse encore plus loin en faisant labelliser ses produits : 2 sur le territoire français (Excell zone verte & Etiquetage sanitaire A+) et un sur le secteur de la Suisse (Ecobau). Divers chantiers utilisant des produits GEOSTAFF sont également en adéquation avec cette idéologie du respect de l’environnement. Voici un exemple : À Diegem (Belgique), des travaux d’encoffrement coupe-feu avec les plaques GEOTEC®S ont été réalisés sur un chantier. Le bâtiment en construction est certifié BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) qui est le standard international pour évaluer l’impact environnemental d’un bâtiment pour une architecture plus écologique. Elle ne tient pas uniquement compte des aspects techniques du bâtiment puisqu’elle prend également en considération les aspects humains ainsi que la biodiversité et l’écomobilité. Pour en savoir plus exit_to_app