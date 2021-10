Vinylit propose sur la base de son produit historique vinyTherm, un clin de bardage à emboitement intégré baptisé vinyStone Design. D’un format de 1200x180 mm et disponible dans 14 coloris standards, le vinyStone Design donne libre cours à la créativité pour animer une façade, sans les contraintes techniques qui y sont habituellement associées. Son faible poids – 6,4 kg/m² - et son emboitement intégré – sans pièce de jonction - permettent une mise en oeuvre simple et rapide sur ossature bois ou métal.