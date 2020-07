Seul fabricant à proposer trois structures anti-traces de doigts, dont deux texturées, Touch Roche au relief bosselé et Touch Linimat à l’effet ligné, Polyrey étend sa finition originelle Touch (mate et soyeuse) à sa gamme Panoprey®, sur panneau acrylique, afin que designers et architectes disposent d'un choix absolu parmi l’intégralité de ses solutions, en fonction des projets à mener.

Avec Panoprey, Touch est désormais disponible sur l’ensemble des gammes Polyrey

La structure anti-traces de doigts Touch bénéficiait déjà à un grand nombre de produits Polyrey : l’incontournable Stratifié Polyrey HPL®, le polyvalent Stratifié Compact Reysipur®, les raffinés Monochrom HPL® et Compact, teintés dans la masse ainsi que le prêt à l’emploi HPL contrecollé sur panneau Polyprey®.

Aujourd’hui, Panoprey® élargit l’éventail et permet aux porteurs de projets de proposer, au choix, des agencements haut-de-gamme ou plus économiques, avec l’avantage d’une même structure anti-traces de doigts.

Ce panneau aggloméré surfacé MDF présente l’atout design et fonctionnel d’une solution technique innovante des plus compétitives, simple et pratique à travailler : il se scie, se visse, se colle ou se cloue sans se fendre, ni se fissurer ou se déformer. Encore plus performant qu'un panneau mélaminé classique sur support panneau de particules, le nouveau Panoprey Touch affiche une résistance optimale à l’impact (+ 60 % ), à la flexion (+ 30 %) et une grande tenue à l’arrachement (+ 40 %), offrant une qualité d’assemblage et de finition parfaite. Facile d’entretien, il est résistant aux produits chimiques et domestiques.



Le nouvel état de surface Touch complète donc les 8 finitions existantes sur Panoprey (FA, Extramat, Brillant, Epimat, Legno, Essencia, Selva et Linimat). La complémentarité du mélaminé avec le stratifié autorise une harmonisation optimale des agencements : dans une même pièce, mobiliers, cloisons, portes se coordonnent dans des coloris et surfaces identiques avec des solutions adaptées aux différentes applications. Ainsi, un meuble réalisé en Panoprey® fera décorativement écho au revêtement mural en Polyrey HPL®. Agenceurs, designers et architectes d’intérieur peuvent résolument laisser libre cours à leur créativité ! Notons que la structure Touch se décline sur une ou deux faces en Panoprey®, libérant là-encore les possibilités d’usage.

Et toujours trois structures Touch exclusives

Fort d’audace et d’inventivité, le détecteur de tendances a choisi d’associer des textures à sa structure anti-traces de doigts : Touch Roche et Touch Linimat s’agrègent ainsi à Touch.



Touch Roche livre un relief bosselé, idéal pour les créations brutes, tandis que l’effet ligné de Touch Linimat apporte du caractère aux intérieurs contemporains.



Les structures Touch Roche et Touch Linimat, disponibles en Stratifié Polyrey HPL® et Panneau Contrecollé HPL Polyprey®, se retrouvent sur les 12 mêmes décors que la structure Touch. 8 teintes naturelles et feutrées (nuançant les blancs, beiges, gris et noirs) côtoient 4 coloris opaques intenses tendance (Bleu de Prusse, Bleu Pétrole, Rouge Amarante et Vert Sarcelle), formant une palette adaptée à toutes les envies et projets de décoration.



Notons que l’extra mat Touch se décline sur 12 décors de panneaux destinés à l’agencement et, exclusivité Polyrey, sur les formats portes (sélection de 5 décors).



Toucher velours des plus agréables, matité surprenante répondant aux tendances décoratives du moment, surface réparable à la micro rayure, propriétés antibactériennes, classement A et A+ (à très faibles émissions de COV) : les trois structures anti-traces de doigts, qui s’associent à pas moins de 12 décors de la Collection Polyrey, cumulent ainsi atouts esthétiques et techniques !

Praticité appréciée et design affirmé

Les trois structures Touch séduisent au premier regard et au toucher.

Visuellement, leur caractère mat profond fascine. Que le stratifié paré de cette structure soit mis en œuvre verticalement ou horizontalement, le rendu esthétique se révèle parfaitement homogène : la lumière est littéralement absorbée, ne laissant qu’un doux reflet sur la matière. Cette densité confère ainsi aux aménagements une élégance absolue !



Tactilement, le velouté se veut particulièrement doux, voire même soyeux, allouant là encore une consonance luxueuse aux agencements.



Rappelons que via son service gratuit « My Expert », Polyrey s’engage à expédier tout échantillon souhaité le jour même où la demande est effectuée : avoir ainsi entre les mains des échantillons Touch, Touch Linimat et Touch Roche permettra aux professionnels de juger parfaitement les différentes finitions et d’affiner leurs choix.

Innovantes, avec des propriétés de surface élevées

Outre leurs propriétés esthétiques, les structures Touch, Touch Roche et Touch Linimat affichent des performances techniques avérées. Tout d’abord, leur qualité anti-traces de doigts offre aux surfaces l’avantage de rester toujours impeccables, même soumises à une utilisation intensive : un atout déco appréciable dans le temps mais aussi un côté «facile à vivre» fort agréable au quotidien !



Elles présentent, de plus, une haute résistance aux agressions externes, à l’abrasion et aux chocs, aux taches, à l’humidité et la chaleur. Quant aux rayures : peu profondes, elles sont facilement réparables à l’aide d’une simple éponge gomme ou en utilisant un chiffon humide avec un fer à repasser !

Saines, garantissant toujours plus de sérénité

Dès leur conception, les stratifiés Polyrey confirment l’engagement du fabricant pour l’environnement et la santé : à très faibles émissions de COV, sans nanoparticule et chimiquement inertes, ils sont classés A et A+, contribuant ainsi à préserver la qualité de l’air intérieur. Ils bénéficient également des certifications Greenguard et Greenguard Gold reconnues par les programmes de développement durable.



Et tout au long de leur vie, les stratifiés Polyrey se portent garants d’une hygiène optimale. Appropriés aux applications verticales et horizontales, les panneaux décoratifs stratifiés Touch présentent une protection antibactérienne, synonyme de surfaces saines durablement.