Le fabricant français de surfaces techniques décoratives Polyrey présente Galerie, sa nouvelle gamme pour agencement intérieur. Forte de plus de 800 designs, dont 90 nouveautés et une 18ème finition inédite du nom de Silk, cette nouvelle gamme est amenée à connaître un vrai dynamisme, avec un renouvellement tous les deux ans au minimum.

Une nouvelle gamme vient enrichir le catalogue de Polyrey, spécialiste du stratifié décoratif depuis 60 ans. Cette nouvelle collection, intitulée Galerie, comprend notamment le mobilier d’agencement intérieur, l’habillage mural de cloisons en milieu sec ou encore la porte.

La gamme, qui compte aujourd’hui plus de 800 designs, dont 90 nouveautés, s’enrichit également d’une 18ème finition inédite, Silk. Cette nouvelle structure se distingue par un caractère mat profond, qui absorbe la lumière, et son toucher velouté. À la différence de la finition Touch à qui elle emprunte les caractéristiques précédemment citées, Silk n’est pas anti-trace de doigts, ce qui lui permet d’être plus abordable. Galerie va également être amenée à se renouveler tous les deux ans minimum.

Silk, la nouvelle finition de la gamme Galerie

Pour mettre au point cette nouvelle collection, Polyrey s’est davantage concerté avec ses clients, afin de faire évoluer correctement son offre agencement intérieur. L’objectif principal étant notamment de simplifier les échanges entre designers et ingénieurs.

Nouveaux coloris, nouvelles matières, nouveaux décors…

Avec Galerie, Polyrey a porté une attention toute particulière au bien-être, à la réflexion et à la concentration en intérieur. Au cœur des 112 décors Unis, cinq coloris naturels font ainsi leur entrée dans la gamme.

Des coloris mûrement réfléchis, comme l’explique Géraldine Farges, responsable de la marque : « Dans les pièces de vie devenues multifonctionnelles aujourd’hui, le bien-être et la sérénité sont des éléments clés. Pour assurer le confort des espaces, nous avons donc orienté nos recherches de nouveautés vers des teintes douces et harmonieuses. Les couleurs claires et apaisantes illumineront la pièce, tandis que le noir peut être utilisé par touches sur les meubles et les accessoires afin de structurer l’espace ». On retrouve parmi ces cinq coloris le Beige Nude, le Vert Sauge, le Vert des Vosges, le Bleu Poudré ou encore le Bleu Encre.

Du côté des décors Bois, 12 nouveautés viennent compléter la collection qui s’élève désormais à plus de 150 références. Géraldine Farges explique : « Fort du constat d’une digitalisation exacerbée où l’on est de plus en plus face à des écrans, dans notre quotidien personnel comme professionnel, nous avons souhaité renouer avec la réalité en nous inspirant de la nature pour créer un ancrage dans nos lieux de vie que l’on veut harmonieux et ressourçants. Les bois aux lignes naturelles apportent la chaleur et procurent une sensation de bien-être que nous recherchons dans nos espaces ». On retrouve parmi ces nouveaux décors : Chêne des Alpilles, Chêne Montorgueil, Chêne Zermatt, Orme Élégant ou encore Bouleau de Sibérie.

Les 64 décors Matières accueillent de leur côté 13 nouveautés, parmi lesquelles Dolmen, qui emprunte à la tendance des pierres ton sur ton, ou encore Météorite, qui imite la pierre volcanique sombre, avec de petits éclats de rouilles et des pépites minérales.

Faciliter le processus de choix des porteurs de projet

Galerie a également été l’occasion pour Polyrey d’optimiser ses outils de promotion, afin de simplifier la tâche des porteurs de projets dans leur recherche de décors. C’est comme cela que sont nés les concepts Intégral et Plus.

Avant la création de ces deux concepts, le porteur de projet sélectionnait plusieurs décors avant de devoir aller vérifier s’ils étaient bien proposés pour le produit envisagé dans le cadre d’une réalisation. En plus du temps que cela pouvait nécessiter, le porteur de projet pouvait ressortir frustré, après avoir constaté que le décor souhaité n’existait pas dans le produit souhaité.

Désormais, le porteur de projet sait que s’il consulte les designs présents sous l’appellation Intégral, tous seront disponibles pour les Stratifié HPL, Compact HPL ainsi que pour les Panneaux Mélaminés. S’il se reporte à Plus, il y trouvera uniquement ceux disponibles pour les Stratifié HPL et Compact HPL.

Décarboner l’activité de l’entreprise

Galerie se place également sous le signe de l’éco-responsabilité et du développement durable. Polyrey veille à réduire autant que faire se peut l’impact de ses activités sur l’environnement. Cela passe notamment par des économies d’énergie, la réduction des déchets, la préservation des ressources naturelles, la protection de l’air ou encore la durabilité et recyclabilité des produits.

Polyrey s’efforce également d’utiliser au maximum des matières recyclées dans la conception de ses produits. La composition des Stratifiés HPL intègre notamment 65 % de papier dont 20 % recyclés. L’objectif de la marque est de passer à 40 % d’ici 2025.

Jérémy Leduc

Photo de Une : J.L.