Choisir le bon panneau décoratif pour la bonne application : aussi simple qu'efficace avec le guide de choix « THE RIGHT SURFACE SOLUTION » de POLYREY

L'expert en surfaces techniques et décoratives a donc développé un outil d'aide au choix des matériaux d'agencement en fonction de leur usage. En effet, l'aménagement des espaces, au-delà d'un caractère esthétique fondamental, intègre de plus en plus des facteurs de bien-être, d'hygiène, de confort ou encore d'impact environnemental.



Conçu comme un livre blanc, « The Right Surface Solution », simple, imagé et complet, donne ainsi toutes les clés pour sélectionner le produit qui s'adaptera le mieux à la réalisation envisagée, avec un rappel des propriétés de résistance, les labels associés, les modalités de mise en oeuvre... Pour les professionnels, c'est un véritable gain de temps et de productivité tout en garantissant le respect des normes et la qualité du rendu !

Une vision exhaustive des possibilités qu'offrent les panneaux techniques et décoratifs...

« The Right Surface Solution » explicite les différences entre le Panneau Mélaminé, le Stratifié Haute Pression HPL et le Stratifié Compact HPL, qu'il s'agisse de leur composition, leur processus de fabrication, leurs propriétés et la manière de les mettre en oeuvre.



Très didactique, un schéma d'aménagement positionne les trois typologies de produits, incarnés par un code couleur respectif (gris, bleu et vert), en fonction de leurs applications, dont la diversité rappelle que les panneaux techniques et décoratifs représentent une réponse des plus complètes à tous les projets d'agencement. Par exemple, on visualise en habillage mural le Stratifié Haute Pression HPL (mince, cintrable et postformable), sur un plan de travail le Stratifié Compact HPL (épais, sans traitement des chants, usinable dans la masse) et pour des étagères le Panneau Mélaminé (prêt à l'emploi, économique tout en étant design)... La complémentarité des solutions saute aux yeux, avec cet avantage de pouvoir utiliser le même décor pour chacune des applications.

