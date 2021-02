Finalcad, société du Next 40 spécialisée dans la digitalisation du secteur de la construction et du BTP lance Finalcad One, une nouvelle application, en mode freemium, regroupant tous les atouts d’un réseau social d’entreprise et d’une plateforme collaborative. Avec la pandémie de Covid-19, l'usage des outils de travail collaboratif s'est propagé à vitesse folle sur la planète. Le secteur du BTP et de la construction, nécessitant une coordination et une collaboration importantes des équipes, n’y a pas échappé. Répondant ainsi aux attentes des acteurs du marché mais aussi des industries périphériques, Finalcad One a pour ambition de permettre aux équipes d’optimiser leur collaboration ; ce qui revêt une importance toute particulière dans ce secteur où le manque de communication est la principale cause de retard de livraison d’un projet*.

Genèse de Finalcad One : une application pensée sous angle collaboratif

Lancée il y a 10 ans, Finalcad est une société qui a construit son développement autour de solutions digitales pour répondre aux besoins principalement de la construction et accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. L’objectif étant de faciliter la collaboration et la coordination sur un chantier entre les différentes parties prenantes. Au fil des années, ces solutions ont été largement enrichies car créées sur des technologies qui ont-elles-mêmes évoluées.



Pour répondre toujours plus aux besoins de ses clients, Finalcad a décidé de lancer une toute nouvelle solution collaborative basée sur les dernières innovations technologiques et qui bénéficie également de l’expérience des solutions Finalcad qui ont accompagné plus 24 000 projets à travers le monde.



Finalcad One, dotée d’une ergonomie innovante, s’adresse ainsi à tous les corps de métiers et à toutes les phases d’un projet, de son initialisation en passant par la phase de construction et jusqu’à la maintenance. Au-delà d’apporter des solutions métiers, cette nouvelle application totalement personnalisable a été pensée sous l’angle de la collaboration.

Une expérience utilisateur unique en mode collaboratif

Chaque projet est unique et fait appel à de nombreuses parties prenantes : des entreprises et des équipes qui ne se connaissent pas toujours, mais qui doivent travailler ensemble depuis des sites différents et ce parfois dans plusieurs langues. L’Humain et la collaboration sont donc au centre de tout projet et déterminent la performance et la productivité. Une étude internationale montre d’ailleurs que 62% des professionnels interrogés* identifient le manque de communication comme première cause de retard de livraison d’un projet.



Cette collaboration est d’autant plus essentielle dans le contexte sanitaire actuel de distanciation sociale qui s’accompagne de nouvelles restrictions et contraintes.



Il était donc essentiel pour Finalcad, afin d’être toujours au plus près des besoins de ses clients, de proposer un outil collaboratif le plus facile d’utilisation possible : une solution BtoB répondant aux standards B2C permettant la création de groupes de travail s’inspirant du modèle des messageries instantanées avec en plus la possibilité d’interagir avec toutes les personnes rattachées à un projet quelles que soient leurs fonctions et ce à toutes les phases du projet. Qu’il s’agisse du partage d’information, de l’utilisation des formulaires de saisie ou encore du travail en équipe sur des observations réalisées sur site, Finalcad s’est inspiré des meilleures pratiques en termes d’expérience utilisateur pour maximiser l’adoption de la solution par les équipes de ses clients.



Finalcad one, une application « all in one » pour :

Toutes les étapes du cycle de vie d’un projet

Toutes les parties prenantes d’un projet (personnes travaillant sur le terrain et dans les bureaux, sur mobile ou sur PC, l’opérationnel et le management)

Tous les secteurs intervenant sur un actif immobilier ou un actif de production (BTP et construction mais aussi assurance, distribution, retail, tourisme …)

Tous les cas d’usage

Toutes les conditions sur tous les terrains (on et offline) : éolien, tunnel…

Le mode Freemium pour un accès à la plateforme au plus grand nombre

Finalcad One donne accès, en mode freemium, et de manière illimitée dans le temps à l’ensemble de ses fonctionnalités. Si l’utilisateur veut profiter pleinement des avantages de la digitalisation dans sa gestion de projets, des offres supérieures lui seront alors proposées lui permettant ainsi de d’accroitre considérablement son niveau d’usage de la plateforme.



En levant la barrière financière, Finalcad a souhaité faciliter le quotidien des équipes et permettre à toutes personnes (artisans, architecte, chef de chantier, ...), quelle que soit la taille de son entreprise, de pouvoir collaborer à l’ensemble d’un projet et pendant toute sa durée.



L’ambition est de pouvoir ainsi créer une importante communauté d’utilisateurs.

Une application qui s’adapte à tous les secteurs d’activité

Finalcad One s’adresse à tous les secteurs gravitant autour d’un projet de construction (secteur historique de Finalcad), comme par exemple l’assurance, la distribution, l’immobilier, tourisme … mais aussi aux nouveaux métiers périphériques émergents pour répondre aux défis de la construction, comme la construction bas carbone.



« Aujourd’hui, chaque utilisateur de smartphone dispose d’une multitude d’applications associées à des besoins particuliers. Avec Finalcad One, nous avons l’ambition de proposer une application unique afin de casser la barrière entre mondes professionnel et personnel. L’objectif est d’apporter un véritable confort au travail grâce à une application simple d’utilisation et tout en un, répondant aux besoins de chacun.

Nous avons également souhaité proposer cette application en mode freemium pour dépasser les contraintes financières et permettre au plus grand nombre d’avoir y accès », s’enthousiasme Franck Le Tendre, CEO de Finalcad.

* Étude de marché internationale menée par Finalcad et Coleman Parkes en Février 2020 auprès de 400 professionnels de la construction.

Pour en savoir plus exit_to_app