Les bétons et ses applications constituent un enjeu d’avenir majeur pour le domaine de la construction durable. C’est pour soutenir la recherche et l’innovation dans ce domaine et pour valoriser la connaissance auprès des élèves et des enseignants du supérieur, que la Fondation École Française du Béton (EFB) lançait en 2014, en partenariat avec l’ESTP Paris, la Chaire Ingénierie des Bétons (IdB). Céline Florence – qui a pris la responsabilité de la chaire IdB il y a un an– a défini de concert avec les parties prenantes, trois nouvelles orientations stratégiques afin de consolider et pérenniser les actions de la chaire IdB pour soutenir et valoriser la connaissance et l’utilisation du béton.

Le développement de bétons et d’applications du futur, et la valorisation des travaux de la Chaire IdB sont deux premiers axes stratégiques. Ils concernent aussi bien les activités d’enseignement que celles de la recherche. Pour cette dernière, une feuille de route a été clairement établie pour tracer les grandes thématiques et directions de recherche : l’économie circulaire et la réduction de l’impact carbone du béton sont ainsi au centre des projets ciblés. Autre exemple sur l’enseignement cette fois-ci, avec la poursuite du projet IdB XD, enseignement basé sur une pédagogie par projets sur des cas réels. En 2019, les étudiants de l’ESTP Paris ont, dans ce cadre, travaillé sur des projets complets de rénovation intelligente et durable de bâtiments emblématiques en béton de la ville du Havre.



L’ouverture de la Chaire IdB à de nouveaux partenaires est également un objectif fort du partenariat entre l’EFB et l’ESTP Paris et c’est pour cela qu’il a été décidé de recruter un responsable de chaire. Ce troisième axe est en effet crucial pour consolider les fondements de la chaire IdB et lui permettre de prendre son envol et une plus grande autonomie à terme.



La responsable de chaire, Céline FLORENCE, est rattachée et basée à l’ESTP Paris et assure un lien privilégié entre les équipes de l’école et les industriels. Docteur ingénieur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Céline Florence a occupé différents postes relatifs à l’innovation dans la construction, aussi bien dans le milieu académique que dans le monde industriel. Après son doctorat réalisé dans le cadre d’une thèse CIFRE avec Arcelor, elle rejoint le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) en 2006. Céline Florence y occupe, notamment, les fonctions de Chef de division adjoint et de Chef de projet de recherche. En 2014, elle devient Chef de projet Développement Bardage chez l’industriel de l’isolation Rockwool avant de prendre la direction de la Chaire IdB en septembre 2019.



Céline Florence travaille donc sur la valorisation des activités d’enseignement et de recherche de la Chaire auprès des partenaires industriels et académiques, des fédérations et des instances nationales et européennes. Céline Florence travaille également sur la mise en cohérence des actions de recherche et des projets d’innovation pédagogique menés pour accompagner le développement des nouveaux bétons et de nouvelles applications s’inscrivant dans les transitions écologique, énergétique, digitale, etc. Ces actions permettront à la chaire IdB de se crééer une place d’acteur incontournable du développement scientifique et pédagogique de la construction en béton de demain.

