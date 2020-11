Et si les toitures EPDM façonnaient l’avenir ? Écritures architecturales atypiques, constructions modulaires éco-responsables, végétalisation, panneaux photovoltaïques… Au-delà de sa fonction première d’étancher les toits, la membrane EPDM joue un rôle essentiel dans la construction ou la rénovation des ouvrages. Elle contribue ainsi à la signature du projet et à sa durabilité qui constitue l’un des défis majeurs des bâtiments d’aujourd’hui et de demain.

De nombreux atouts pour les prescripteurs que FIRESTONE BUILDING PRODUCTS, spécialiste de l’étanchéité EPDM depuis 40 ans, met en lumière à travers sa nouvelle plateforme form-five.com/fr. Baptisé FORM5*, en écho à la cinquième façade des bâtiments, ce site internet se veut une véritable source d’inspiration pour les architectes, maîtres d’ouvrage publics et privés, promoteurs immobiliers, offices HLM, économistes de la construction, bureaux d’études…



Design iconique en harmonie avec la nature pour le McLaren Technolgy Centre en Angleterre, toitures multifonctionnelles dans un programme de maisons individuelles à Luzarches en Ile-de-France, végétalisation pour l’extension d’une école à Berlin, toit ondulant qui rappelle la campagne vallonnée anglaise pour le Batsford Arboretum… FORM5 dévoile, dès la page d’accueil, une multitude de projets internationaux emblématiques où les toitures innovantes en EPDM participent aux enjeux de l’architecture moderne.

En un clic sur la photo, l’internaute a accès à la présentation de l’ouvrage, à l’explication du choix des membranes EPDM et des bénéfices apportés, à des schémas et des visuels du chantier terminé. Pour approfondir sa recherche et trouver des réponses pragmatiques à toutes ses questions, il peut se rendre sur l’onglet dédié aux « Avantages de l’EPDM ». À la fin de chaque cas référence, selon la problématique rencontrée, des pages sont consacrées aux solutions complémentaires (isolation, pare-vapeur, colles, fixations…), aux toitures vertes, à la liberté de conception ou encore à la réutilisation de l’EPDM. L’internaute peut également commander un échantillon de membrane EPDM pour se rendre compte de ses atouts en termes d’élasticité et de faible épaisseur.



* FORM5 est consultable en français et en anglais, et les projets sont relayés sur les réseaux sociaux dédiés Facebook, Pinterest, LinkedIn et Youtube.

Les avantages de l'EPDM pour les projets architecturaux

La membrane EPDM est la solution d’étanchéité de toiture qui s’adapte le mieux aux évolutions réglementaires en matière de durabilité, de performance et de liberté de conception.

Durabilité

Solution d’étanchéité la plus durable du marché, l’EPDM possède une longévité de plus de 50 ans certifiée par des tests internationaux. Sa fabrication nécessite moins de ressources que les solutions traditionnelles. Réutilisable, recyclable et réparable, ce matériau répond au principe de la construction circulaire. Il diminue ainsi de manière significative l’impact environnemental des bâtiments en accord avec les critères exigeants des méthodes d’évaluation telles que HQE, BREEAM, LEED… Inerte, l’EPDM n’émane pas de substances toxiques, permettant de récupérer les eaux pluviales à des fins sanitaires.

Toitures actives

Les membranes EPDM sont compatibles avec la végétalisation, le photovoltaïque et les toitures à rétention d'eau ou toitures dites bleues. Ces dernières stockent les eaux pluviales, ralentissent leur évacuation et sont reliées à des systèmes de récupération.

Liberté de conception

Son élasticité de plus de 300 %, sa faible épaisseur et ses grandes dimensions de nappes multiplient l’étendue des possibilités architecturales. Toiture ondulante, sheds, forme ovoïde…, les idées les plus créatives des prescripteurs peuvent devenir réalité.