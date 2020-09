Historiquement installé à Paris 18 , c’est sur les bords de seine à Asnières que le fabricant français a décidé dı’installer son nouveau siège. Rdv le 21 septembre au Front Office du 12-16 rue Sarah Bernhardt - 92600 Asnières sur Seine.

La société Chauvin Arnoux est née en 1893 de la passion de deux ingénieurs aux noms éponymes, René ARNOUX et son ami Raphaël CHAUVIN. La légende raconte, que c'est dans la petite annexe de la maison familiale ARNOUX du côté de Montmartre à Paris, que le premier appareil de mesure voit le jour. Un siècle plus tard, l'usine de fabrication Chauvin Arnoux s'épanouit rue Championnet au cœur de Paris dans le 18e Arrondissement et un siège flambant neuf est inauguré en 1993 à l'occasion des 100 ans de l'entreprise. Attaché à son histoire de « 127 ans d'existence » et à sa présence historique au cœur de Paris, ce n'est donc pas sans une petite nostalgie que le groupe Chauvin Arnoux a décidé de déménager son siège social en bordure de Seine aux portes parisiennes.



Sans faire fi de sa culture historique de concepteurs et d'entrepreneurs, le groupe Chauvin Arnoux, n'a pas hésité à jouer la carte du modernisme et du renouveau pour s'offrir de nouveaux horizons. Le siège quitte le 190 rue Championnet de Paris et emménage le 21 septembre prochain de cette année dans le très beau site vitré, Front Office d'Asnières en bordure de Seine. Tout le 6e étage est investi pour regrouper les compétences multiples du groupe déjà présentes au siège parisien ; bureaux d'études, commerce, RH, marketing, communication, administration...ainsi que les équipes de la cellule de développement de produits spécifiques pour les marchés de la Marine de CA Energy. L'enseigne Spectralys, qui avait rejoint le groupe il y a deux ans, et œuvre pour le contrôle qualité sur le marché agroalimentaire, rejoindra le siège d'ici la fin de l'année.



À compter du 21 septembre, la nouvelle adresse sera : Immeuble Front Office 12 -16 rue Sarah Bernhardt 92 600 Asnières-sur Seine. Le téléphone du standard reste le 01 44 85 44 85. Les postes des interlocuteurs restent inchangés.

Au plaisir de vous y accueillir prochainement.