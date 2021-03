Depuis plus de 20 ans, Winlog répond aux besoins logiciels des PME et ETI du BTP. Plus de 30 000 professionnels ont utilisé notre ERP Tiamp au quotidien pour gérer la vie de leur chantier. La stabilité de notre ERP, notre forte expertise BTP, notre capacité à adapter notre logiciel aux différents métiers ( Batiment, TP, eau) et la mobilité ont séduit le Groupe LHOTELLIER. Retour d'expérience.

LHOTELLIER est un groupe familial, centenaire et indépendant, dirigé par Paul LHOTELLIER, 4ème génération. Le groupe est un opérateur global de la construction et des industries routières, expert dans les métiers de dépollution, désamiantage, préfabrication, génie civil, VRD, énergie, eau, construction et promotion immobilière. Propriétaire de ses propres industries et de ses carrières, négociant en matériaux, le groupe propose une offre globale qui s’insère dans l’écosystème de l’aménagement des territoires auprès des acteurs privés et publics. Il réalise 250 M€ de CA avec 1700 collaborateurs, sur deux pays et deux régions : Hauts de-France et Normandie en France, et la région de Montréal au Canada.



À l’occasion d’une spécialisation du système d’information global pour ses métiers de la construction, le groupe a choisi Winlog et sa solution Tiamp pour gérer son activité de construction. Retour sur l’usage et les bénéfices de Tiamp, avec le témoignage de Sébastien Sacavin, DAF au sein du groupe Lhotellier.

Construction : un besoin de spécialisation métier du SI

Le groupe LHOTELLIER est présent sur sept métiers du BTP à travers ses 22 sociétés. À l’origine, le pôle construction n’avait pas de système d’information dédié, il utilisait les solutions présentes dans le SI global. Il existait donc un besoin de spécialisation propre au métier de la construction. « Dans notre recherche de solution ERP pour la construction, plusieurs critères étaient indispensables. En premier lieu, une solution dédiée au BTP. Nous ne souhaitions pas adopter de solution généraliste. En deuxième lieu, il fallait couvrir et fiabiliser toute la chaîne opérationnelle : études, devis, achats, ventes, suivi budgétaire. Une solution complète était nécessaire.

En dernier lieu, la mise en place d’un outil totalement accessible en situation de mobilité. Pour un gain de temps, de fiabilité des données et une centralisation de l’information, la mobilité était un critère indispensable. »

Une solution dédiée au BTP

Pour répondre à tous ces besoins, le groupe LHOTELLIER a choisi de faire confiance à l’éditeur de logiciel Winlog et son progiciel Tiamp.

« En plus de répondre à tous les critères de notre cahier des charges, Tiamp présentait plusieurs atouts de taille. En premier lieu : sa spécialité. La solution est réellement pensée pour les entreprises de notre secteur, tout en gardant les particularités de chaque métier (bâtiment, travaux publics, eau). Chaque module est déjà adapté à notre utilisation. En ce qui concerne les modes opératoires qui n’étaient pas présents dans la version initiale du logiciel, Winlog a su adapter la solution à nos spécificités.

Second avantage et non des moindres : sa notoriété. Tiamp est très présent sur notre secteur. Plusieurs collaborateurs connaissaient déjà l’outil. La prise en main était donc facilitée. »

L’information centralisée pour des gains de productivité

La spécialisation du SI par l’intégration d’un ERP dédié à la construction a eu de nombreux effets bénéfiques sur les entreprises de la branche construction du groupe.

Depuis l’adoption de l’outil, toute l’information est centralisée au sein de l’ERP. Ainsi, les doubles saisies, impressions et envois multiples ont complètement disparu. Quel que soit le service concerné, tout le monde travaille sur la même chaîne d’information. Même les collaborateurs présents sur le terrain remplissent les champs directement depuis leur smartphone et tablette. Toute l’entreprise a gagné en productivité.



La collaboration s’est également améliorée. Les opérationnels, conducteurs de travaux et responsables d’exploitation, ont gagné en visibilité. Où qu’ils soient, ils ont une vision en temps réel de l’avancée de leurs opérations sans avoir à se référer à l’équipe administrative. Ils gagnent en autonomie.



« Nous sommes vraiment ravis de la mise en place de Tiamp. Nous réfléchissons d’ailleurs à de nouveaux projets avec Winlog. Notre prochain chantier est l’amélioration du quotidien de l’équipe administrative. Nous allons améliorer l'interopérabilité de l’ERP Tiamp avec les autres solutions du SI comme notre logiciel paie pour encore plus de gain de temps ! »

