Le Groupe MILLET officialise le rachat de la société ACIBOIS

Depuis 1930, ACIBOIS, entreprise familiale, conçoit et fabrique des portes, fenêtres, volets et portails sur mesure. En 90 ans d’existence, la société s’est forgée une solide réputation et s’est spécialisée dans la fabrication et la restauration de menuiseries traditionnelles destinées à habiller châteaux, manoirs, ou encore des immeubles haussmanniens parisiens qui représentent 90% de son chiffre d’affaires.