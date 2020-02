Alors que le pôle industriel est un des piliers de la transformation du Groupe, TOUPRET lève le voile sur de nouveaux moyens industriels et logistiques. Le leader de la fabrication d’enduits de préparation des murs se dote d’un hub logistique de grande envergure, et d’une nouvelle unité de production d’enduits en pâte pour les gros volumes.

Ce nouveau dispositif vient renforcer durablement la capacité de production et de livraison du Groupe sur tous les territoires. À la pointe des dernières technologies, l'usine de Tigery (91) va permettre au Groupe d'atteindre ses objectifs de développement : renforcer ses positions sur le marché du neuf en France, et prospérer à l'international.

Un hub logistique de dernière génération

TOUPRET doit aussi sa notoriété à son excellent taux de service — quantités et délais — proche de 99 %. Pour conforter cette performance, le nouvel ensemble bénéficie des équipements de dernière génération et notamment d'un système informatique perfectionné. Entièrement connecté au système de gestion informatique du groupe, le nouveau hub logistique facilite le rangement et la préparation des palettes, tout en réduisant l'usage du papier.



L'entrepôt permet le stockage de 17 000 palettes sur des racks pouvant atteindre 10 mètres de hauteur répartis sur 7 niveaux. Cette capacité de stockage permet d'élargir l'offre de nouveaux produits et aussi de servir de nouveaux pays et nouveaux marchés.

De nouvelles capacités de production

Cette nouvelle usine de Tigery (91) de 11000 mètres carrés, dont la mise en service est prévue en mai 2020, vient renforcer les capacités de production d'enduits en pâte du Groupe. Alors que les enduits TOUPRET sont fabriqués en France, sur le site historique de Corbeil-Essonnes (91) pour les enduits en poudre, ou à Estivareilles (42) pour la pâte, le Groupe accélère ses investissements et complète son dispositif industriel. Cette nouvelle usine spécialisée dans la fabrication des gros volumes avec les moyens logistiques associés représentent un investissement de 14 millions €. Ils devraient permettre de réaliser une progression du chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros d'ici à 3 ans grâce à une augmentation de la capacité de production de 23 000 tonnes sur cette période. En matière d'emploi, le Groupe prévoit la création d'une dizaine de postes liés à cette extension pour la première année.



« Grâce aux équipes TOUPRET, nous avons relevé le défi d'achever la construction et assurer la mise en route du site en 10 mois. Ce site de dernière génération sécurise aujourd'hui notre production et constitue un pilier essentiel de notre développement. » conclut Marc Le Hégarat, Directeur Industriel du Groupe TOUPRET.



Les chiffres clés :

Surface usine + entrepôt : 11 000 m2

Emplacements palette : 17 000

Capacité de production : 23 000 tonnes par an

Capacité : racks jusqu'à 10 m sur 6 niveaux + sol

Voir la vidéo