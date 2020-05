Couleurs, matériaux multiples et formes variées, le « A » sur la couverture du « A BOOK 2020 » donne le ton du nouvel ouvrage ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS ! Une mise en lumière des atouts du spécialiste du plafond acoustique, seul à posséder un bureau d’études intégré pour la conception de projets originaux, qui se décline au fil des 80 pages.

Véritable source d’inspiration pour les prescripteurs, le « A BOOK 2020 » dévoile 23 des plus belles réalisations qui ont vu le jour en 2018/2019 en Europe (Croatie, France, Pays-Bas, Pologne, Serbie, Slovaquie et Suède), en Russie et à Dubaï.



Ils sont présentés en fonction des défis architecturaux relevés : « Créer un impact positif », « Penser une architecture plus responsable », « Innover le futur », « Formes, fonctions et intégrations » et « Espaces optimisés ». Associant des plafonds tendances, avant-gardistes et durables à des conseils autour de la construction et de la rénovation, l’opus apporte des clés pour une architecture où bien-être et respect de l’environnement sont au coeur des enjeux industriels. Édité en anglais, il est consultable en ligne et disponible sur demande auprès d’ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS.



Chaque projet est richement illustré et présenté sur une double page telle une étude de cas. Offrir un second souffle à l’église DePetrus aux Pays-Bas ? Imaginer un espace d’apprentissage pratique et lumineux pour l’école de Togliatti en Russie ? Créer une connexion cohérente entre les espaces de formation et la forêt tropicale du Centre Scientifique Green Planet à Dubaï ? Le « A BOOK 2020 » révèle les ambitions de chaque chantier et détaille la manière dont les solutions multi-matériaux d’ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS participent à l’expérience sensorielle des occupants.strong> Des baffles et îlots qui renforcent l’acoustique d’un environnement ouvert, des dalles recouvertes d’un voile de verre blanc pour apporter de l’éclat à un intérieur, des accessoires pour assurer la jonction entre plafonds Bois, Métal ou Minéral et effacer ainsi les frontières entre les espaces…