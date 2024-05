Le prestigieux label SAGERET 2024 a été attribué à l’unité de recyclage de Sebico soulignant l’engagement de l’entreprise en faveur du développement durable

Le trophée SAGERET, une reconnaissance du BTP

Le Label SAGERET, une marque d’excellence dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie, distingue les entreprises, produits et initiatives qui se démarquent par leur excellence, leur innovation et leur impact positif sur le marché.

Lors de l’édition 2024 de l’« Élection des produits du BTP », pas moins de 71 753 professionnels du secteur de la construction ont participé au vote, conduisant à l’attribution du prestigieux « Label SAGERET 2024 » à l’Unité de recyclage de Sebico. C’est avec la note de 4.2/5, que l’Unité de recyclage a été primée, dans la catégorie «Recommandé», par l’ensemble des professionnels du secteur prenant part à cet événement.

Cette distinction est le fruit d’un travail d’équipe et d’un engagement constant envers des produits durables, s’inscrivant ainsi dans la lignée des succès précédents de Sebico, lors de cet événement organisé par SAGERET. En effet, au fil des années, plusieurs solutions, telles que les cuves de stockage grands volumes ou le gestionnaire d’eau de pluie de la gamme Pack’Eau, ont déjà été distinguées.

Sebico, un industriel français engagé

Depuis plusieurs années Sebico, en tant qu’industriel français historique, oeuvre à repenser son modèle de production pour réduire son empreinte environnementale. L’entreprise a placé sa réflexion sous le prisme de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), et a fait le choix de présenter son Unité de recyclage comme un pilier central de cet engagement. L’Unité de recyclage de Sebico, située à Agen, valorise les rebuts en polyéthylène issus de sa propre production, tout en offrant une seconde vie aux déchets provenant d’autres sources. Les processus de recyclage sont conçus pour maximiser l’efficacité et la durabilité, transformant les rebuts en poudre de polyéthylène recyclé utilisée comme matière première dans la production de l’entreprise.



Sebico souhaite remercier ses équipes qui ont fait ce projet un succès et Alain Bonaventure, partenaire de longue date, qui a fièrement représenté Sebico, lors de la remise des Trophées SAGERET.

Pour en savoir plus exit_to_app