Chronologie express

• 2018 : Loi Elan adoptée – l’article 64 impose 20 % de logements accessibles, 80 % évolutifs.

• Novembre 2023 : L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) remet un rapport critique au ministère.

• Avril 2025 : Une version réécrite et « apaisée » est transmise au Parlement.

• Juin 2025 : Les associations dénoncent un rapport allégé et exigent plus de transparence.