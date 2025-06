Retour sur l’événement Valobat « Réemployer, transformer, bâtir demain »

Ouvrir la voie d’un bâtiment bas carbone

Hervé de Maistre, président de Valobat, a ouvert la matinée en rappelant que le réemploi « existe depuis toujours », mais nécessite d’être rendu désirable et accessible pour devenir une pratique courante. Lionel Causse, député et président du Conseil national de l’habitat, a souligné l’urgence d’inscrire collectivement le bâtiment dans une trajectoire bas carbone. Il a rappelé que ce secteur génère près de 30 % des émissions de gaz à effet de serre et 46 millions de tonnes de déchets par an en France.

Trois temps forts pour accélérer l’économie circulaire dans le bâtiment

L’événement s’est articulé autour de trois séquences principales :

Une conférence sur les innovations technologiques facilitant la circularité des chantiers, avec des startups issues de l’écosystème Contech France.

La présentation d'une étude inédite sur la perception et la désirabilité du réemploi.

sur la perception et la désirabilité du réemploi. La remise des premiers Trophées Valobat, récompensant les démarches exemplaires en tri, valorisation et réemploi.

Contech France : des innovations concrètes pour digitaliser les chantiers

Shameer Issany, président de l’association Contech France, a présenté un écosystème rassemblant plus de 150 acteurs innovants dans les domaines de l’intelligence artificielle, des matériaux et des plateformes numériques pour le bâtiment. Quatre startups ont présenté leurs solutions :

CAD 42 : des capteurs intelligents transformant les grues en scanners de chantier pour suivre l’avancement des travaux et la sécurité en temps réel.

KRAAFT : une messagerie instantanée spécialisée pour les professionnels du BTP, enrichie par l’IA, utilisée par plus de 30 000 utilisateurs.

OPTIMIZ CONSTRUCTION : un bureau d’études dédié à l’optimisation de la découpe des matériaux, permettant jusqu’à 25 % d’économies de matières.

ALTAROAD : une solution de reconnaissance et de traçabilité des matériaux permettant un suivi environnemental en temps réel et des bilans carbone précis.

Étude BVA Xsight : comment rendre le réemploi désirable ?

Gaëlle Chevallier (BVA Xsight) a présenté une étude exclusive sur la désirabilité du réemploi dans le bâtiment. Elle révèle que le terme « réemploi » peut encore évoquer des freins ou des contraintes. À l’inverse, les expressions comme « seconde vie » ou « matériaux reconditionnés » suscitent davantage d’adhésion.

L’étude met en lumière plusieurs leviers d’acceptation :

Le bénéfice environnemental reste central, mais l’expérience utilisateur et l’image associée sont également déterminants.

Certains matériaux comme la pierre ou le métal inspirent davantage confiance, tandis que les matériaux techniques, comme les isolants, soulèvent des doutes en matière de performance et de conformité.

Deux formes de réemploi coexistent : l’une visible, à vocation esthétique et patrimoniale ; l’autre plus discrète, à usage fonctionnel.

Pour favoriser son adoption, le réemploi doit être certifié, massifié et valorisé dans l’imaginaire collectif, notamment par des références inspirantes et une meilleure intégration dans les appels d’offres publics.

Trophées Valobat : valoriser les chantiers exemplaires

L’événement s’est conclu par la remise des prix de la première édition des Trophées Valobat, concours national visant à mettre en lumière les initiatives exemplaires en matière de gestion des déchets, de valorisation et de réemploi sur les chantiers du bâtiment. Ouvert aux professionnels de la construction et de la gestion des déchets, il a récompensé six projets remarquables parmi une quarantaine de candidatures.

Lauréats par catégorie

→ Prix « Chantier exemplaire en tri »

Lauréat : Rénovation des logements « Petit Pont » à Vaulx-en-Velin (69)

Coup de cœur : Démolition de bâtiments du CHU de Rennes (35)

→ Prix « Chantier exemplaire en valorisation »

Lauréat : Résidence étudiante « Porte des Alpes » à Bron (69)

→ Prix « Chantier exemplaire en réemploi »

Lauréat : Réhabilitation du tiers-lieu « La Caserne » à Poitiers (86)

Coup de cœur : Réhabilitation des bureaux « Charenton Liberté » à Charenton-le-Pont (94)

→ Grand Prix Valobat

Lauréat : Réhabilitation du programme « Pinard » à Paris (75)

Chaque projet a été évalué sur la base de plusieurs critères : impact environnemental, exemplarité du chantier, implication des parties prenantes, innovation, et prise de risque. Le jury, composé de huit experts du secteur (SMABTP, ADEME, CAPEB, Saint-Gobain, SEDDRe, Ville de Paris, AJCAM, Réempro), a salué la qualité et la diversité des initiatives.

Crédits Photos : © Valobat

Pour en savoir plus exit_to_app