Le rapport d'activité 2021 est en ligne !

Les certifications NF Pavés de voirie en béton et NF Dalles de voirie et toiture en béton : la sérénité certifiée. La marque NF est le reflet d’un haut niveau d’exigences techniques et répond aux attentes évolutives des marchés. Elle garantit que les pavés et dalles de voirie sont conformes aux normes et textes de références, que les performances ont été contrôlées par un organisme tiers indépendant et qu’elles sont respectées de façon continue par le fabricant.