Le spécialiste des systèmes constructifs préfabriqués KP1 dévoile sa stratégie environnementale. Son ambition : réduire de 50 % son impact carbone d’ici 2031

« KP1 a toutes les clés pour être un acteur industriel majeur de la transformation environnementale dans le monde de la construction. Au-delà de l’innovation produits et de nos sites industriels, nous investissons également beaucoup dans la formation des femmes et des hommes de l’entreprise, et des nouveaux talents pour atteindre nos objectifs fixés en 2031. Car c’est ensemble, à chacun des niveaux, que nous parviendrons à construire le monde responsable de demain. », explique Vincent LINCHET, CEO de KP1.