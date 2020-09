Les combles riment souvent avec accès difficile. Pourtant réelle source de gain d’espace, ces pièces sous toiture découragent plus d’un propriétaire dans leur projet de les aménager. Qu’ils soient en bois ou métalliques, les escaliers escamotables sont des solutions pratiques, économiques et efficaces pour rendre ces pièces praticables. FAKRO, acteur majeur du marché de la fenêtre de toit et d’accessoires, revient sur les cinq avantages de l’escalier escamotable.

Plus sûr qu'une échelle et moins onéreux que l'installation d'escaliers classiques, le modèle escamotable offre bien plus d'avantages : Économie d'espace Contrairement à un modèle classique, les escaliers escamotables ont pour objectif d'être invisibles quand ils ne sont pas utilisés. Selon les modèles, télescopiques ou avec un système d'accordéon, les escaliers escamotables se rétractent dans le caisson et se fondent dans le plafond. Facilité de montage L'installation d'escalier escamotable, contrairement aux idées reçues, ne nécessite pas un niveau d'exécution et de connaissance très élevé. Les fabricants livrent des caissons pré-montés qui nécessitent en moyenne l'intervention de deux personnes. Confort d'utilisation Loin des modèles qui peuvent chuter brusquement sur la tête, les escaliers escamotables disponibles actuellement sur le marché sont conçus pour une utilisation simple avec un mécanisme allégé, intégrant le plus souvent une perche, qui facilite le maniement de l'échelle et le rangement du caisson. Utilisation sécurisée Équipés de main courante, d'embouts de protection de sol, de trappe blanche intégrée ou encore de garde-corps, les escaliers escamotables ont été accessoirisés pour rendre leur utilisation plus sûre. Atout pour lutter contre la déperdition de chaleur Encadrée par la norme européenne EN 14975, les escaliers escamotables sont désormais soumis à des exigences d'étanchéité et d'isolation thermique. Certains modèles surperformants sont même développés pour répondre à des critères compatibles avec la construction de bâtiments à économie d'énergie. FOCUS PRODUITS FAKRO 1. Escalier escamotable avec échelle en bois L'échelle en bois de l'escalier peut se composer de trois ou de quatre segments. L'espace libre laissé entre la trappe et la dernière marche de l'escalier permet une pose confortable du pied. La construction spéciale de l'échelle et le choix avisé du matériel utilisé garantissent une grande résistance de l'escalier. 2. Escalier escamotable avec échelle en métal La construction spéciale de l'échelle métallique et la jonction à double charnière garantissent une grande résistance de l'escalier. Les éléments de l'échelle sont peints avec une peinture en poudre gris, couleur RAL 7022, résistante à l'abrasion. 3. Escalier escamotable en ciseaux La construction de l'échelle en ciseaux permet une adaptation facile de sa longueur en fonction de la hauteur de la pièce sans besoin de faire de découpe. De plus, elle permet de fermer l'escalier en réduisant dimensions, et d'utiliser une ouverture dans le plafond, dont les dimensions ne sont pas à prendre en compte. Le caisson de l'escalier peut être fait en bois, en métal ou d'un cadre en acier intégré dans un caisson en bois. Dans sa version standard, il est doté d'un joint périphérique et des lattes de finition. La construction spéciale du caisson permet une installation rapide de l'escalier en ciseaux et aide à définir son niveau dans le plafond de façon précise.