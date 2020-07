FAKRO FRANCE

FAKRO est, depuis trente ans, un acteur incontournable du marché de la fenêtre de toit. Ses produits sont représentés dans plus de 50 pays à travers le monde répartis entre 11 sociétés de production et 17 pôles de distribution à travers l’Europe.



Avec plus de 8,5 millions de fenêtres vendues depuis sa création, FAKRO place la recherche, la technologie et le développement au coeur de sa production. L’entreprise polonaise s’investit également dans la préservation et le respect de l’environnement.



Depuis sa création il y a maintenant plus de 30 ans FAKRO développe des solutions toujours plus innovantes. Son objectif ? répondre aux besoins des consommateurs et construire la maison de demain.



Pour ce faire, l’entreprise innove sans cesse et développe des produits alliant design et technologie. Elle a d’ailleurs, à ce jour, déposé 180 brevets qui font des produits FAKRO des produits reconnus par les professionnels du secteur.