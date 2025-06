Volet ARZ Komfort : protégez vos combles de la chaleur

Le volet roulant ARZ Komfort présente de nombreux avantages qui améliorent le confort et la sécurité de votre maison. Tout d'abord, il assure une protection efficace contre la chaleur excessive pendant les journées ensoleillées. Grâce à ses lames en aluminium reliées par des joints en caoutchouc spécial, il offre également une bonne résistance aux conditions météorologiques difficiles. En hiver, le volet ARZ Komfort réduit les pertes de chaleur jusqu'à 15 %, contribuant ainsi à une meilleure efficacité énergétique. Il permet aussi d'obscurcir l'intérieur, garantissant votre intimité et protégeant contre les rayons UV nuisibles. Son isolation supérieure réduit efficacement les bruits excessifs, apportant un calme appréciable à votre espace de vie. De plus, le volet participe à dissuader les tentatives d'intrusion, renforçant ainsi la sécurité.

L'installation est facilitée par les guides monoblocs qui simplifient le processus. L'absence de cordons dans les guides accroit leur fiabilité, et le nouveau design en couleur anthracite ajoute une touche moderne à votre façade. Le montage sur l'ouvrant de la fenêtre permet une ouverture complète même lorsque le volet est replié, offrant une fonctionnalité maximale.

→ Système de commande :

ARZ Komfort Z-Wave - utilisation du protocole de communication sans fil Z-Wave, commandé par un interrupteur mural ou par une télécommande (vendue séparément).

ARZ Komfort Z-Wave Solar - utilisation du protocole de communication sans fil Z-Wave, alimenté par des accumulateurs solaires, commandé par une télécommande, clavier mural ou interrupteur mural communicant avec le protocole Z-WAVE (vendus séparément).

ARZ Komfort WiFi Tuya - utilisation du protocole de communication sans fil WiFi, contrôlée via un smartphone.

