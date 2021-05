Pour vos chantiers, vous êtes toujours à la recherche de nouvelles solutions pour vous permettre de les optimiser, les mener à bien dans les meilleurs délais et limiter les contraintes pour vos équipes. Dans ce contexte, la phase d’enduisage implique souvent des contraintes de temps et de pénibilité dans la réalisation de vos chantiers de rénovation.

Fort de ce constat, Toupret a développé une gamme d’enduits allégés vous permettant d’enduire jusqu’à 35 % de surface supplémentaire par rapport à un enduit traditionnel, avec un confort d’application inégalé favorisé par une glisse exceptionnelle, et un gain de temps de séchage facilitant une mise en peinture plus rapide.

De plus, la manipulation d’un seau d’enduit allégé est plus facile car moins lourd que le seau ou sac d’enduit traditionnel. Un seau de 17 ou 19 litres (selon la densité de l’enduit allégé) est équivalent à un seau de 25 kg d’enduits traditionnels.

Le principe de la technologie allégée

La technologie allégée consiste à introduire dans l’enduit des microbilles de verre très légères qui permettent de réduire le poids de l’enduit, de réduire la quantité d’eau dans la pâte, et d’apporter une texture incomparable.

Les avantages de la technologie allégée

Contrairement à un enduit traditionnel, l’enduit allégé permet :

D’avoir une texture unique et plus onctueuse permettant un meilleur confort d’application et une excellente glisse.

D’avoir moins de retrait lors du séchage limitant le nombre de couche d’enduit nécessaire.

De contrôler la poussière lors du ponçage. Cette dernière tombe et n’est pas volatile comme celle des enduits traditionnels.

De mettre en peinture plus rapidement son chantier. Cela est rendu possible grâce à une meilleure capacité de l’enduit à sécher en surface. Dès que l’enduit allégé est suffisamment dur au toucher, on peut le recouvrir avec une peinture acrylique.

Une nouvelle gamme d’enduits garnissant allégés

Toupret vous propose une gamme d’enduits garnissant allégés adaptés à tous vos chantiers manuels ou mécanisés.



CACHET BLANC LIGHT 2 EN 1 est enduit allégé garnissant/ lissant disposant d’un grand confort d’application avec une excellente tenue à l’outil et une dépose en épaisseur facile. Son excellent pouvoir garnissant lui permet de monter facilement en épaisseur à l’application.

Le CACHET BLANC LIGHT 2 EN 1 couvre jusqu’à 20 % de surface supplémentaire qu’un enduit standard.



MULTIFONCTION PRO LIGHT est enduit allégé très garnissant et riche en résine permettant de reboucher jusqu’à 5 mm, égaliser et lisser avec un excellent confort d’application au rouleau comme avec les outils traditionnels, lames ou lisseuses. Le MULTIFONCTION PRO LIGHT couvre jusqu’à 35 % de surface supplémentaire qu’un enduit standard.



AIRSPRAY 3EN1 LIGHT est enduit allégé garnissant lissant et collage de bandes à joints qui s’applique à l’airless. Cet enduit possède un bon pouvoir garnissant avec une facilité à monter en épaisseur à l’application et une excellente capacité de collage pour coller les bandes à joints. L‘AIRSPRAY 3EN1 LIGHT couvre jusqu’à 25 % de surface supplémentaire qu’un enduit standard.



Cette nouvelle gamme d’enduits allégés est idéale pour les chantiers de rénovation particulièrement en milieu occupé, elle vous permet de maîtriser la propreté et le temps passé sur votre chantier pour la plus grande satisfaction de vos clients.

