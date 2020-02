À Bruxelles, 1 200 trains traversent, chaque jour, les six voies ferrées de la liaison entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, ce qui en fait la ligne belge la plus fréquentée. En 2018, les incidents inhérents à la traversée des voies ferrées ont engendré 139 650 minutes de retards, ce qui a considérablement affecté le réseau ferroviaire belge et, par conséquent, les activités quotidiennes d'Infrabel.

La société, qui exigeait une précision de détection de 99 %, a porté son choix sur les caméras thermiques FLIR ITS-Series Rail afin de surveiller les personnes qui traversent les voies ferrées du tunnel entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi. Les caméras FLIR ont pu répondre à cette exigence et font déjà leurs preuves en matière de prévention d'accidents et de réduction des temps d'immobilisation des trains.

Les caméras FLIR ITS-Series Rail assurent une détection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et captent des signatures thermiques lorsque des individus entrent dans le tunnel. En outre, elles utilisent des algorithmes intelligents afin de détecter, avec précision, les individus et ne déclenchent pas d'alarme lorsqu'il s'agit d'objets non ciblés tels que de petits animaux ou des trains qui passent.

« Contrairement aux autres technologies, les caméras FLIR présentent également un précieux composant visuel », affirme Stefaan Vernieuwe, gestionnaire de projets dans le service ICT d'Infrabel. « L'imagerie thermique vous montre ce qu'il se passe au moment de la détection. Cela permet aux opérateurs de la salle de contrôle de mieux évaluer la situation en temps réel et de décider s'ils doivent amorcer un scénario ou non. La vidéo thermique générée peut également servir à des fins ultérieures, pour l'analyse des incidents. »



« Notre solution d'imagerie thermique peut détecter, avec précision, les individus qui traversent les voies ferrées lorsqu'il fait sombre, sur une longue distance et même dans les conditions météorologiques les plus difficiles », déclare Werner Feliz, responsable du développement des activités à l'international chez FLIR Systems. « Cette précision est attribuable à la configurabilité du système et à l'intelligence directement intégrée à la caméra. Dès lors, les opérateurs du réseau ferroviaire peuvent identifier et prévenir plus rapidement les problèmes, ce qui contribue à l'amélioration de la sécurité, à la réduction des retards et à la réduction des coûts. »