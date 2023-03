Les coordonnés chez Atlantem

Les coordonnés : Porte d’entrée, porte de garage et portail le tout assortit !

Dynamiser l’habitat de votre client en proposant une porte d’entrée au design coordonné

Au-delà de la première impression qu’elle donne aux visiteurs, la porte d’entrée doit répondre à certains critères qui vont permettre à votre client de faire le bon choix :

L’esthétique

L’apport de lumière

La sécurité

La pose (neuf ou rénovation)

L’entretien

L’isolation thermique

Chez Atlantem on retrouve + de 180 modèles, 5 matériaux et 3 styles de porte :

La porte pleine, pour plus d’intimité.

La porte semi-vitrée, pour un juste milieu entre luminosité et intimité.

La porte vitrée qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d’entrée.

La recherche de l’esthétique et de la personnalisation

La porte d’entrée devient aujourd’hui la signature de la maison. En coordonnant celle-ci avec la porte de garage et le portail cela donne une véritable harmonie visuelle et esthétique de votre façade.

Personnaliser l’extérieur de l’habitat avec la porte de garage

Adaptée en neuf comme en rénovation, Atlantem vous propose 3 systèmes d’ouverture de porte de garage (dont 2 compatibles avec les modèles coordonnés) sans aucun débordement sur l’extérieur, ce qui offre le maximum de réponses possibles à tous les types d’environnement.

Porte de garage sectionnelle, ouverture par le haut

Faible encombrement : libère les murs de chaque côté

Aucun débordement extérieur

Panneau de 40 mm très isolant

Seulement 80 mm d’encombrement de chaque côté

Compatible avec « Ma maison connectée »

Compatible avec les modèles coordonnés (porte d’entrée et porte de garage)

Porte de garage latérale, ouverture sur le côté

Faible encombrement : ne prend que 100 mm le long du mur, libère le plafond

Panneau de 40 mm très isolant

Passage piéton sans ouverture totale de la porte

Porte motorisée en standard avec ouverture piéton intégrée

Compatible avec « Ma maison connectée »

Compatible avec les modèles coordonnés (porte d’entrée et porte de garage)

Porte de garage enroulable, ouverture par le haut

Le plus petit encombrement intérieur : elle optimise l’espace du garage, on la privilégie pour les surfaces réduites et encombrées

Peu de débordement intérieur

Porte motorisé radio

Compatible avec « Ma maison connectée »

Ainsi, qu'elle soit sectionnelle ou latérale, vous pouvez installer une porte de garage au design coordonné à celui de la porte d'entrée et du portail. Pour créer ainsi un ensemble harmonieux en profitant d'un large choix de modèles et de coloris, tout en conservant les spécificités pratiques de la porte de garage.

Créer une harmonie extérieure avec un portail robuste et élégant

Le portail est la première chose que l’on voit lorsqu’on arrive chez votre client. Son choix a donc son importance !



Atlantem propose plusieurs modèles de portail en :

Aluminium

PVC

5 systèmes d’ouverture :

Battant

Coulissant

Double coulissant

Coulissant télescopique

Coulissant autoportrait

3 degrés d'intimité :

Portail ajouré

Portail semi ajouré

Portail plein

6 formes :

Le portail droit est de forme rectangulaire, très contemporain, c’est la forme du moment !

Le portail en chapeau de gendarme dessine une vague. Cette forme s’adapte bien aux maisons anciennes. La courbe peut également être inversé.

Le portail bombé dessine une forme arrondie, convexe.

Le portail forme biaise, en « v », s’harmonise parfaitement avec des portails traditionnels ou à tôles découpées.

Le portail cintré dessine une forme concave.

Une gamme complète de portails, de portillons, de clôtures et de claustras assortis

Choisir son portail c’est choisir un matériau (PVC ou aluminium), une forme, un système d’ouverture (battant ou coulissant) et une couleur. Nous prenons soin de proposer la solution la mieux adaptée à l’harmonie de la maison.



Avec la gamme des coordonnés, vous n'aurez plus à choisir entre praticité et esthétique. Atlantem vous propose le tout à l’esthétique assorti pour une personnalité unique.