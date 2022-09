Les équipes Vaillant vous donnent rendez-vous sur Interclima : Hall 3, Allée F, Stand 090 !

Événement de référence en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables dans les bâtiments, Interclima+elec (7 au 10 février 2012 à Paris, Porte de Versailles) permet de faire le point sur les solutions et les équipements pour le second œuvre technique du bâtiment. Pour cette nouvelle édition, le salon accueillera quelque 600 exposants et donnera rendez-vous à plus de 85 000 visiteurs (installateurs, négociants, prescripteurs, maîtres d'ouvrage…).