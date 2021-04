C’est une expertise complète et sur-mesure qui fait toute la différence dans l’univers de l’isolation. Le service commercial Myral offre conseils et accompagnement aux acteurs de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre dans tous leurs projets, qu’il s’agisse de bâtiments collectifs, tertiaires ou d’ERP, en rénovation comme en construction neuve. Objectif : grâce à la solution Myral, donner corps à l’inspiration esthétique dans le respect des exigences techniques et réglementaires. Rencontre avec Valérie Lesage, chargée d’affaires Myral pour le Nord de la France.

Quel est le rôle du service commercial Myral ?

Valérie Lesage : Nous avons un rôle central, celui d’être l’interlocuteur unique de nos clients. L’équipe prescription intervient à chaque étape du projet : dès sa détection, puis lors de la phase d’appels d’offres, du montage technique jusqu’à la mise en chantier et la réalisation. Autrement dit, nous sommes aux côtés des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre de A à Z. Notre vision de la relation commerciale est claire : elle se construit en liens étroits avec notre bureau d’études et notre service technique. Avoir un seul interlocuteur, c’est n’avoir aucune perte d’information. De plus, notre maillage territorial est dense et nous sommes à même de répondre rapidement à chacune des demandes. En choisissant Myral, nos clients savent qu’ils peuvent compter sur nous pour mener à bien leurs projets d’isolation thermique par l’extérieur.



La notion d’accompagnement sur-mesure est-elle essentielle ?

Valérie Lesage : Absolument ! C’est l’ADN de Myral, un axe fort que je porte depuis plus de 15 ans au sein du service commercial : pas question de laisser seuls nos prescripteurs et poseurs. Le but est qu’ils puissent appréhender notre solution singulière d’ITE de manière simple et sans mauvaise surprise. Nous faisons ainsi des descriptifs de projets précis, relus par notre bureau de contrôle, pour ensuite former notre réseau pour qu’il soit prêt au démarrage de chantier. Si une nouvelle contrainte apparaît, nous sommes là pour trouver des solutions. Cet accompagnement sur-mesure permet d’être dans une relation de confiance mutuelle. Chez Myral, apporter notre expertise et notre assistance est une méthode qui marche et qui a fait ses preuves.

« Avec son accompagnement de A à Z, Myral se positionne en alternative robuste et crédible »

Quelles sont les attentes des maîtres d’œuvres au lancement d’une solution ITE ?

Valérie Lesage : De la souplesse et de la réactivité ! La solution Myral s’adapte aux évolutions règlementaires, c’est ce que recherchent les maîtres d’œuvres qui nous prescrivent. Ainsi, nous allons pouvoir ajuster notre réponse aux différents points singuliers de leurs projets. Par exemple, la technique de mise en œuvre Myral s’adapte très facilement aux coupes de principes des architectes. Nous réagissons vite en combinant les contraintes éventuelles de chaque projet : techniques, règlementaires (sécurité incendie, sismique, acoustique, point de rosée, support amianté…), budgétaires et les souhaits esthétiques des clients. Et en plus de cela, ils sont séduits par le rapport qualité/prix de nos produits. Au final, les maîtres d’œuvres s’approprient facilement la solution et se projettent sur le rendu réel global du bâtiment.



Justement, l’aspect esthétique des panneaux Myral est décisif…

Valérie Lesage : C’est effectivement un point majeur. Notre démarche est d’expliquer notre solution aux maîtres d’œuvre pour qu’ils perçoivent la réalisation technique telle qu’elle sera posée. Dès qu’ils connaissent toutes les spécificités des produits Myral, comme ses joints saillants très esthétiques, les architectes ont une palette de détails immense sur laquelle ils peuvent laisser libre court à leur imagination. Nous offrons une infinité de laquages. Aucun concurrent ne propose une telle variété sur le marché. C’est une alternative par rapport aux produits déjà existants. Et couplé au fourni-posé de notre solution, c’est une réussite !

« Le produire en France est une garantie du savoir-faire Myral »

Comment la certification Origine France Garantie de la solution Myral est-elle perçue ?

Valérie Lesage : C’est un vrai plus pour les maîtres d’ouvrage. Le produire en France est très recherché dans le contexte sanitaire et économique que nous vivons. Nous sommes fiers d’être une entreprise française qui fabrique ses panneaux d’isolation en France depuis toujours. Pour le client final, cette certification apporte la garantie d’un produit et d’un savoir-faire tricolore unique. C’est aussi rassurant, car nos clients savent que nous sommes à leurs côtés au quotidien, dans les territoires et pas à l’autre bout du monde ! La proximité est une valeur essentielle du groupe Myral.