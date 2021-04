Les îlots TOPIQ® Sonic Element sont disponibles en de multiples formes et couleurs. Pour les deux projets Landmark 7 et PK1, les architectes ont sélectionné des solutions carrées et rectangulaires. Elles semblent flotter dans l’air, suspendues au plafond à l’aide de câbles et de crochets discrets.

Leur teinte blanche sur les faces et les bords contraste avec le gris de la dalle béton. Elle est apposée sur un voile non-tissé qui garantit une finition parfaite.

Immeuble de bureaux Phoenixkontor 1