Knauf Ceiling Solutions enrichit sa gamme Wood Design

Des plafonds bois véritables sur support en gypse

Les solutions Wood DesignBoard et Wood DesignLine se distinguent par l'utilisation d’un placage en bois véritable appliqué sur un support en gypse, alliant esthétique naturelle et performance technique. Cette association garantit une faible émission de COV (Classe A+) et permet d’obtenir la certification Air Comfort Gold, gage d’un air intérieur sain, un critère désormais incontournable pour les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage.

De plus, elles répondent aux exigences en matière de sécurité incendie (B-s1, d0 et A2-s1, d0), ce qui les rend adaptées à une installation dans les Établissements Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH).

Des finitions haut de gamme pour sublimer les intérieurs

Conçues pour transformer les plafonds et murs intérieurs, ces solutions sont disponibles dans de grandes dimensions et plusieurs essences de bois : chêne, frêne et noyer américain. Elles apportent une chaleur naturelle, une esthétique raffinée et une excellente acoustique, tout en améliorant le bien-être des occupants.

Elles trouvent parfaitement leur place dans des environnements variés : bureaux, hôtels, établissements scolaires, bâtiments publics…

Leur mise en œuvre est facilitée grâce à l’ossature KD FIX avec fixation cachée, pour un rendu monolithique élégant.

Zoom sur les nouvelles solutions acoustiques bois de Knauf Ceiling Solutions

→ Wood DesignLine : l’élégance de la claire-voie

Wood DesignLine est une solution modulaire composée de lames de gypse revêtues de bois véritable, disponibles en trois épaisseurs (18, 25 et 36 mm) et avec bords arrondis ou carrés. L’espacement entre les lames varie de 5 à 25 mm, permettant de personnaliser le design. Un voile acoustique intégré assure une absorption phonique optimale.

→ Wood DesignBoard : un panneau acoustique et décoratif

Wood DesignBoard est un panneau bois qui allie design haut de gamme et performance acoustique jusqu’à 0,90 aw. Il peut être lisse ou perforé (micro, nano ou rainures décoratives), et se décline également en chêne, frêne ou noyer américain, pour s’adapter à chaque ambiance architecturale.

Une conception sur-mesure pour chaque projet architectural

Tous les projets intégrant les solutions Wood DesignBoard et Wood DesignLine bénéficient de l’accompagnement du bureau d’études Knauf Ceiling Solutions. Grâce à cette expertise, les architectes peuvent concevoir des plafonds suspendus bois et des habillages muraux acoustiques 100 % personnalisés : dimensions, types de perforation, choix du placage bois...

Une offre bois acoustique à la fois esthétique et performante

Avec Wood DesignBoard et Wood DesignLine, Knauf Ceiling Solutions confirme son positionnement en tant qu’acteur majeur de l’architecture intérieure durable, en proposant des solutions bois alliant santé, sécurité, design et acoustique.