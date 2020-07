Située à dix-sept kilomètres de Marrakech, et à proximité des plus beaux parcours de golf, Les Olivades Marrakech, affichent un style contemporain et luxueux, avec pour premier plan, une étendue de soixante hectares d’oliviers et d’orangers créant ainsi un paysage d’une somptueuse diversité.

Offrant un hébergement de cinq chambres d'hôtes avec salles de bains et une cuisine intérieure et extérieure, le véritable attrait de cette villa couleur argile, sont ses espaces extérieurs, dans le cadre magnifique du Haut Atlas.



Cette villa spacieuse a été conçue avec un aménagement intérieur d’une qualité exceptionnelle, complété par de vastes terrasses et une imposante piscine.

Doté d’une polyvalence à nul autre pareil, HI-MACS® se décline à l’intérieur et à l’extérieur

HI-MACS est un matériau Solid Surface thermoformable à l’envi. Composé de minéraux, d'acrylique et de pigments naturels, le matériau revêt une surface lisse, non poreuse et visuellement transparente, et répond aux normes les plus élevées en matière d'esthétique, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène - offrant une myriade d'avantages par rapport aux matériaux conventionnels.



À l’intérieur, les cuisines, les salles de bains, les têtes de lits, les bureaux, et même certains meubles et oeuvres d’art ont été fabriqué en HI-MACS® pour se fondre dans les lieux tout en les sublimant.



Mais c'est à l'extérieur que le matériau démontre véritablement sa polyvalence.

Des tables des patios aux chaises longues incurvées semi-immergées, situées dans une zone peu profonde de la piscine, aux goulottes de bordure de la piscine, jusqu'aux étonnantes sculptures, HI-MACS®, dans sa déclinaison Alpine White, a été choisi pour refléter la lumière et apporter un sentiment de sérénité au lieu.

Les pelouses vertes luxuriantes, parfaites pour une promenade pieds nus, invitent les clients à explorer les nombreuses sculptures fascinantes que l'on trouve dans les jardins.

Des pièces sinueuses ressemblant à de la vigne qui serpentent aux coins du bâtiment, aux structures cubistes flottantes entourant les vieux oliviers, la diversité des oeuvres fait écho aux plantations sculpturales de la propriété.

Adjacent à la terrasse principale, l’imposante piscine de 25 mètres est aussi architecturalement remarquable que l’intérieur de la villa, étonnamment linéaire, mais sans compromis sur le confort. Et, pour s’abriter de la chaleur du soleil marocain, à l’ombre de la pergola, des fauteuils et canapés d'extérieur surdimensionnés.



Comme la cour intérieure, à l’image des forts du désert, les Olivades Marrakech chuchotent l'histoire de la région, offrant une grande inspiration pour le yoga, la méditation et la relaxation.



Les projets de cette nature exceptionnelle méritent des matériaux de la plus haute qualité, cette réalisation en est l’exemple parfait.

Crédits photos : © Creativefriends