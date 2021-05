Envie d’originalité, de design et de modernité ? Laissez-vous inspirer par notre gamme contemporaine de piliers de clôture. Ces modèles de piliers ont été étudiés et conçus spécialement pour répondre à des modèles de portails de plus en plus originaux mais également pour apporter à votre entrée une modernité indéniable.

Les piliers de portails sont conçus pour tous les types de portails (battants / coulissants) afin d’habiller la clôture mais également pour la sécuriser.



C’est tout de même le premier élément visible de votre habitation. Votre clôture donnera la première impression, c’est pourquoi il est important de ne pas négliger son esthétisme.



Weser propose une gamme complète de piliers contemporains, des modèles minimalismes aux plus originaux, nos piliers s’adaptent à toutes vos envies.

Le pilier PLATINUM

Optez pour un contraste des matières avec l’alliance du béton teinté dans la masse et d’inserts en acier inoxydable de haute qualité de différents modèles. Son allure résolument contemporaine et ses jeux de matières habilleront votre clôture avec modernité et goût. Le modèle « PLATINUM » est également disponible en version « LIGHT » (sans insert), pour un look plus minimaliste.

Teinte : Dark

3 Modèles d’inserts : Aspect Damier, Aspect Lisse, Aspect Cuir / Configuration possible en 2 ou 3 inserts.

Dimensions du pilier complet PLATINUM : 39 x 39 x 188 cm

Le pilier STEEL’IN

Jouant sur les mêmes contraste de matières que le pilier Platinum, le pilier « STEEL’IN » s’intègre parfaitement aux réalisations architecturales contemporaines, la sobriété et la modernité de ses lignes assure à votre clôture du style et de l’élégance.

Le pilier « STEEL’IN » est lui aussi disponible en version « LIGHT » (sans insert).

Teinte : Blanc cassé

3 Modèles d’inserts : Aspect Damier, Aspect Lisse, Aspect Cuir / Configuration possible en 2 ou 3 inserts.

Dimensions du pilier complet STEEL’IN : 39 x 39 x 188 cm

Le pilier PRISME

Le Pilier « PRISME » se démarque grâce à ses facettes géométriques et ses inserts qui lui confèrent un look original et résolument moderne. Il existe en version complète avec des éléments de pilier aux formes géométriques mais également en version allégée « SIMPLE TOUCH » (seulement 3 éléments de piliers géométriques). Vous pouvez également personnaliser votre pilier en y ajoutant des inserts disponibles en plusieurs teintes. Ces options de personnalisation vous permettront d’ajouter à votre clôture une touche d’originalité selon vos envies !

Teinte : Blanc cassé

Coloris d’inserts disponibles : Inox, Gris anthracite, Noir, Bleu, Rouge, Vert

Dimensions du pilier complet PRISME : 29 x 29 x 188 cm

Le pilier TRIGONE

Craquez pour la pureté des formes du pilier « TRIGONE », ses reliefs géométriques joueront avec la luminosité et les rayons du soleil afin d’apporter à votre entrée un esthétisme contemporain qui ne passera pas inaperçu ! Le modèle « TRIGONE » se décline en version complète (tous les éléments de pilier sont géométriques) mais aussi en version « SIMPLE TOUCH » (3 éléments géométriques, les autres éléments sont lisses).

Teinte : Blanc cassé et Ton pierre

Dimensions de l’élément de pilier TRIGONE 29 : 29/32 x 29/32 x 16,7 cm

Dimensions de l’élément de pilier TRIGONE 39 : 39/42 x 39/42 x 16,7 cm

Dimensions du pilier complet TRIGONE SIMPLE TOUCH 29 : 29 x 29 x 188 cm (blanc cassé uniquement)

Le pilier ACCESS

Par son look épuré et minimaliste, le pilier « ACCESS » saura délimiter votre espace extérieur et habiller votre clôture en alliant simplicité et modernité.

Teinte : Blanc cassé

Dimensions du pilier complet ACCESS : 29/32 x 29/32 x 16,7 cm

Le pilier ONDÉA

Le design contemporain et original du Pilier « ONDÉA » ainsi que ses inserts aux courbes élégantes habilleront parfaitement votre clôture. Le design curviligne de ce pilier lui permet d’assurer un style aussi élégant que contemporain à l’extérieur de votre maison.

Teinte : Blanc cassé et Dark

Dimensions du pilier complet ONDÉA : 39 x 39 x 188 cm

