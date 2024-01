Les pompes à chaleur fabriquées en France

Située à Nantes, l’usine bénéficiera de 30 millions d’euros d’investissements ces deux prochaines années. De quoi porter cette capacité à 160 000 pompes à chaleur par an, à horizon 2025.

Un véritable atout pour l’industrie française !

Une croissance soutenue et durable

Marque emblématique synonyme de confort et de pérennité, Saunier Duval est l’un des acteurs leaders sur le marché du chauffage et de l’eau chaude sanitaire en France. Grâce à une R&D particulièrement dynamique, l’entreprise enregistre une croissance soutenue en pompes à chaleur depuis le lancement de sa gamme split (PAC) en 2018. Cette réussite est le fruit d’un engagement continu en termes d’innovation mais aussi de durabilité.

L’usine Saunier Duval de Nantes joue à ce titre un rôle clé dans la production de PAC respectueuses de leur environnement.

Des PAC respectueuses de leur environnement

Les pompes à chaleur Saunier Duval utilisent des fluides frigorigènes ayant des empreintes environnementales faibles. La dernière génération de PAC monobloc est équipée du fluide frigorigène R290 (également connu sous le nom de propane). Il est utilisé dans de nombreuses applications de notre vie quotidienne tels que les réfrigérateurs ou les appareils de cuisson, le chauffage domestique. Le R290 présente un très faible potentiel de réchauffement global, jusqu’à 700 fois moins émissifs que les fluides traditionnels. Saunier Duval a été l’une des premières entreprises à démocratiser ce fluide frigorigène dans les pompes à chaleur.

Résultat : des PAC plus respectueuses de leur environnement qui contribuent directement à réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, la capacité des PAC à atteindre une température de sortie d’eau jusqu’à 75°C les rend parfaitement adaptées pour la rénovation, car elles permettent – tout en conservant les radiateurs existants – de remplacer une ancienne chaudière.

En tant que l’un des premiers acteurs majeurs de l’industrie à avoir adopté la technologie R290, Saunier Duval se positionne comme précurseur d’une transition vers des solutions de chauffage plus durables.

Des PAC respectueuses du silence

Saunier Duval produit les PAC parmi les plus silencieuses du marché. Pour exemple GeniaAir Split affiche un niveau sonore de 32 dB(A) à 5 m, soit près de 10 dB(A) de moins qu’une PAC standard. Cette PAC est tellement discrète qu’elle se fait oublier en journée. Son niveau sonore peut être encore réduit grâce au mode silence. Ce dernier permet de programmer des périodes horaires de « calme absolu », en particulier pendant la nuit, en définissant la réduction de puissance de la PAC à appliquer.

Résultat : une pression acoustique à 5 m qui peut descendre jusqu’à 25 dB(A).

À titre de comparaison, c’est le niveau sonore d’un réfrigérateur dernière génération.

Des PAC fabriquées en France

Saunier Duval est l’un des rares fabricants à produire la grande majorité de sa gamme d’unités extérieures en France. L’unité extérieure est un élément crucial de la PAC, la partie « technique », intégrant la totalité ou la majeure partie des composants thermodynamiques. C’est la partie la plus complexe à fabriquer. Elle permet de récupérer les calories de l’environnement extérieur et de les transporter à l’intérieur du logement. L’unité extérieure est ainsi le cœur du système. Sa provenance, sa qualité de fabrication et les matériaux employés sont donc essentiels pour garantir les performances du produit.

La PAC un équipement d’avenir pour la rénovation

Les produits phares de Saunier Duval, tels que GeniaSet Max (PAC double service avec colonne hydraulique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire) et GeniaAir Max (PAC chauffage seul), offrent une solution économe en énergie pour remplacer les anciennes chaudières (fioul notamment) par une source de chauffage renouvelable.

En choisissant des PAC au R290 fabriquées en France, le particulier opte pour une solution écologique soutenue par une garantie solide : les pièces de rechange sont disponibles 15 ans après l’arrêt de fabrication en série du produit1.

* 1 : Sauf indication contraire sur les appareils concernés, les pièces de rechange considérées comme indispensables au fonctionnement des produits Saunier Duval sont commercialisées pendant une durée minimum de 15 ans a compter de l’arrêt de leur fabrication en série, hors évènement indépendant de notre volonté.

Fabriquées en France, performantes, peu gourmandes en énergie, adaptées à la rénovation et durables, les pompes à chaleur Saunier Duval s’inscrivent entièrement dans les mesures de sobriété énergétique mises en place par les instances gouvernementales ces dernières années.

