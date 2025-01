Installation de chauffage : Vaillant sort deux outils

Afin d’accompagner les installateurs-chauffagistes dans leurs chantiers, dont ceux de rénovation énergétique, le groupe Vaillant sort deux outils : GeniaConfig Web et Outil PAC Vaillant. Ces derniers proposent un accompagnement pas à pas auprès des clients des marques Saunier Duval et Vaillant.

Spécialisé dans les solutions de confort thermique (PAC, chaudières…), le groupe Vaillant sort deux outils pour les professionnels clients de ses marques Saunier Duval et Vaillant. Leur nom : GeniaConfig Web et Outil PAC Vaillant.

Leur but : répondre « aux exigences croissantes d’efficacité et de précision dans le secteur du bâtiment et de la rénovation énergétique », indique le groupe.

Un accompagnement pas à pas dans l’installation

Les installateurs peuvent accéder gratuitement, via leur compte pro à GeniaConfig Web et Outil PAC Vaillant, comme depuis n’importe quel appareil connecté (PC, Mac, tablette ou Chromebook) et n’importe quel navigateur. Les deux plateformes peuvent synchroniser les données enregistrées sur les serveurs des deux marques. De plus, plusieurs installateurs sont autorisés à accéder et modifier un même projet, facilitant ainsi la gestion collaborative d’un chantier de chauffage.



GeniaConfig Web et Outil PAC Vaillant proposent diverses fonctionnalités pour accompagner les installateurs chauffagistes, comme la réalisation d’une étude et l'estimation des déperditions à partir des caractéristiques de l’installation et des besoins.

Les professionnels peuvent également dimensionner précisément leur installation, et ainsi sélectionner la pompe à chaleur et des composants adaptés, comme les accessoires, régulateurs et éléments complémentaires. Une étape « en moins de 10 minutes », selon le groupe.

Pour préparer le chantier, GeniaConfig Web et Outil PAC génèrent un « schéma de principe », conforme à l’installation et aux réglementations.

Sans compter les rapports détaillés et personnalisés, dédiés à l’installateur et à l’utilisateur final. Le document inclut « une simulation économique avec les gains énergétiques et les émissions de CO2. Sont également inclus les informations nécessaires pour demander les aides de rénovation énergétique », dont les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock