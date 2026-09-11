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SAUNIER DUVAL - Batiweb

SAUNIER DUVAL

8 AV PABLO PICASSO
94120 FONTENAY SOUS BOIS
France
Site web de la marque

Saunier Duval est un fabricant français de matériel de chauffage et d’eau chaude sanitaire tels que des chaudières murales gaz traditionnelles ou condensation, chauffe-eaux solaires, pompes à chaleur, systèmes hybrides, chauffe-eau thermodynamique, chauffe-bains, régulation...

Saunier Duval – Toujours à vos côtés.
C’est notre engagement envers nos partenaires, vous, et nos clients particuliers.

Toujours à vos côtés, pour nous, c’est apporter des solutions de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire (chaudières à condensation, chauffe-eaux solaires, pompes à chaleur, systèmes hybrides…) qui répondent à vos besoins en termes de facilité de manipulation, d’installation ou de maintenance mais aussi aux besoins de nos clients particuliers en matière de performance énergétique et de confort thermique.

La plupart de nos produits sont fabriqués en France et plus particulièrement dans notre usine à Nantes. Un savoir faire français qui dure depuis 135 ans.

Saunier Duval est depuis longtemps leader sur le marché des chaudières murales gaz traditionnelles. Depuis 2 ans, Saunier Duval l’est également sur le marché des chaudières murales gaz à condensation !

Toujours à vos côtés, nous le serons encore pour aborder avec vous la nouvelle Réglementation Thermique, la RT 2012, et participer à la rénovation énergétique du parc existant.

Le savoir-faire de Saunier Duval

  • Chaudières gaz à condensation Thema Condens H-Flex
  • HelioPV, la solution photovoltaïque sans emprise au sol
  • GeniAir, la pompe à chaleur air / eau monobloc facile à installer
  • MiGo, la solution de régulation connectée
  • Chaudières sol gaz double service DuoMax et colonnes solaires autovidangeables double service HelioTwin
  • Opalia Bas-NOx, l'expertise Saunier Duval du chauffe-bains
  • ThemaPlus Bas-NOx, le retour de la mini-accumulation en Bas-Nox
  • ThemaFast Condens, la chaudière murale gaz à condensation avec ECS micro-accumulée
  • ThemaPlus Condens, la chaudière murale gaz à condensation avec mini-accumulation

 

 

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