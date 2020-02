Saunier Duval est un fabricant français de matériel de chauffage et d’eau chaude sanitaire tels que des chaudières murales gaz traditionnelles ou condensation, chauffe-eaux solaires, pompes à chaleur, systèmes hybrides, chauffe-eau thermodynamique, chauffe-bains, régulation, etc.



Saunier Duval – Toujours à vos côtés.

C’est notre engagement envers nos partenaires, vous, et nos clients particuliers.



Toujours à vos côtés, pour nous, c’est apporter des solutions de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire (chaudières à condensation, chauffe-eaux solaires, pompes à chaleur, systèmes hybrides…) qui répondent à vos besoins en termes de facilité de manipulation, d’installation ou de maintenance mais aussi aux besoins de nos clients particuliers en matière de performance énergétique et de confort thermique.

La plupart de nos produits sont fabriqués en France et plus particulièrement dans notre usine à Nantes. Un savoir faire français qui dure depuis 135 ans.

Saunier Duval est depuis longtemps leader sur le marché des chaudières murales gaz traditionnelles. Depuis 2 ans, Saunier Duval l’est également sur le marché des chaudières murales gaz à condensation !

Toujours à vos côtés, nous le serons encore pour aborder avec vous la nouvelle Réglementation Thermique, la RT 2012, et participer à la rénovation énergétique du parc existant.