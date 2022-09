Les portes de placard coulissantes avec profil aluminium Coulidoor

Les portes de placard coulissantes Coulidoor sont pensées et développées pour répondre aux usages actuels et aux tendances en matière de décoration intérieure. Un savoir-faire peaufiné par la marque depuis plus de 35 ans.

Avec près de 55 décors et 38 vitres et miroirs, Coulidoor donne une vraie dimension décorative aux portes de placard. Elles ne se contentent pas de dissimuler l'intérieur d’un rangement, elles se fondent dans une ambiance ou, au contraire, apportent une touche dynamique selon les besoins. Elles s’invitent ainsi dans toutes les pièces de la maison : entrée, salon, cuisine, chambre, couloir… Tous les espaces méritent une belle fermeture : les portes de placard coulissantes nécessitent peu de recul, ce qui permet de les installer dans des lieux étroits et, avec le kit pour combles, les pièces exiguës ou atypiques aussi peuvent être aménagées.



Détail qui peut paraître anodin et qui pourtant donne tout son caractère à une porte, son profil peut être fin ou marqué. Les arrondis du profil Jade rappellent subtilement des moulures, le profil Ambre se veut plus graphique et le profil Cézame est un liseré tout en discrétion. C’est pour correspondre au plus grand nombre d’envies que Coulidoor propose 11 coloris, certains à l’aspect métallique coloré (argent, gris, noir, blanc…) et d’autres en enrobé imitant le bois.



Privilégiant le confort d’utilisation, la marque a intégré un amortisseur double sens sur ces portes coulissantes, permettant une ouverture et une fermeture tout en souplesse.



Pour aller plus loin dans la personnalisation, craquez pour les nombreuses configurations des modèles Sillage. Ils permettent de mixer différentes matières et donnent encore plus de caractère à un intérieur.



Détails techniques :

5 profils possibles dans la gamme aluminium

Panneaux de particules colorés, décorés ou texturés, vitres laquées ou mates, vitres incisées, vitres décorées, miroirs

Vantail d’épaisseur 16 mm

Largeur minimale des vantaux : 350 mm

Hauteur maximale définie par le choix du remplissage (décor, vitre laquée, miroir, vitre incisée…)

Amortisseur double sens intégré

Choix entre rail haut double-voie ou monovoie

Différents choix de rails bas : nivelable, extra-plat, sur-élevé, encastré…

Coulisoft pour refermer automatiquement (2 ou 3 vantaux)

Options serrure

Option centreur amortisseur

Produit disponible chez nos distributeurs Coulidoor.

Pour en savoir plus exit_to_app