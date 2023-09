Les solutions acoustiques en laine de bois biosourcées « HERADESIGN® » enrichissent l’offre multi-matériaux de KNAUF CEILING SOLUTIONS

Cirrus Logic, Édimbourg (Ecosse)

Le bois, l’eau et la magnésite sont les seuls composants d’HERADESIGN®. Cette combinaison de matériaux naturels répond aux tendances actuelles en matière de durabilité. Le bois est certifié PEFC® et FSC®, et provient de forêts autrichiennes à proximité de l’usine KNAUF CEILING SOLUTIONS située à Ferndorf. La magnésite est utilisée comme liant. Elle protège les fibres et maintient leur flexibilité. HERADESIGN® a reçu le certificat de non-nocivité de la bio-construction d’un institut dédié à Rosenheim, en Allemagne et possède une Déclaration Environnementale de Produits (EPD).