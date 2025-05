EGGER collabore avec Manufactura qui lance LC Rebirth

LC Rebirth n’est pas qu’une collection. C’est un dialogue entre les époques, entre textures, couleurs et savoir-faire, où le mobilier devient langage, la couleur manifeste et le design, mémoire vivante.

Imaginée par Manufactura et réalisé grâce à l'utilisation de panneaux de la marque Egger, cette ligne de mobilier entre héritage et modernité rend hommage à Le Corbusier, à l’occasion des 60 ans de sa disparition. Portée par une esthétique épurée et une recherche constante de fonctionnalité, la collection LC Rebirth signe une réinterprétation contemporaine du mouvement moderniste.

« Chez Manufactura, nous avons choisi de rendre hommage à Le Corbusier en concevant "LC Rebirth". Inspirés par ses principes de design épuré et fonctionnel, nous réinterprétons son héritage avec une approche résolument contemporaine. Ce projet s’inscrit également dans l’esprit de Charlotte Perriand, collaboratrice emblématique de Le Corbusier, dont la vision du mobilier modulable et accessible continue d’influencer notre démarche. Soucieux d’allier innovation et qualité, nous avons sélectionné des matériaux modernes de la marque Egger, qui nous permettent d’explorer des textures et des finitions innovantes tout en assurant la durabilité de nos créations. Nous avons également exploré une palette de couleurs en résonance avec l’univers chromatique de Le Corbusier, afin de sublimer notre vision et d’inscrire cette collection dans une dynamique à la fois esthétique et durable. » Olivier Follin, fondateur de Manufactura.

Photo à la une : Olivier Follin, fondateur de Manufactura et Audrey Desenclos, Responsable Prescription Ile de France

