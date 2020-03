IKO est engagé dans une démarche de développement durable et a développé des systèmes éco-énergétiques et écologiques pour les toitures-terrasses. Ainsi procédés de végétalisation, cool-roofing, gestions des eaux pluviales et membranes dépolluantes contribuent à l’amélioration de la performance thermique des bâtiments, limitent les émissions de CO2 et les effets d’îlots de chaleur.

La conception et la construction de nouveaux bâtiments sont aujourd'hui étroitement corrélées à l'exigence d'une meilleure efficacité en termes d'impact écologique. Cela passe inévitablement par le choix de techniques et de matériaux performants respectueux de l'environnement comme par une meilleure utilisation et gestion du bâtiment pour limiter son impact négatif tout au long de son cycle de vie.

Dans ce contexte, une vision globale du projet est nécessaire et exige une prise en compte réelle des conditions du milieu et en particulier des épisodes climatiques extrêmes. La performance énergétique des bâtiments (isolation, photovoltaïque,…), les systèmes de récupération de l'eau et la gestion des flux de chaleur prennent toute leur importance. C'est pourquoi IKO met au point des produits et systèmes de toitures éco-énergétiques de manière à ce que ses clients disposent de solutions économiques permettant de répondre aux exigences croissantes en matière de performances énergétiques des bâtiments, d'harmonisation environnementale et de développement durable. Les toits plats deviennent « actifs » et source d'investissements stratégiques.



Nos systèmes d'étanchéité durables pour des toitures-terrasses efficientes :

IKO DUO REFLECT toitures réfléchissantes à effet Cool Roof

ROOF-SOLAR BITUME ET PVC systèmes photovoltaïques

IKO SEMPERVIVUM toitures végétalisées

IKO WATERFIX système de rétention des eaux de pluie

DÉTOX membrane dépolluante

AGRICULTURE URBAINE toitures avec potagers