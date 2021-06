Parce que le soutien au sport amateur est plus que jamais une priorité, BigMat se mobilise pour la 3ème année consécutive avec une nouvelle campagne de sponsoring.

Arrêt des compétitions, perte de sponsors, diminution du mécénat, baisse du nombre de licenciés et donc de cotisations… Petits clubs amateurs et associations sportives souffrent des conséquences de la crise sanitaire. Selon une enquête du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le déficit total de recettes des clubs et fédérations s’élevait, en novembre 2020, à 376 millions d’euros.

Dans ce contexte, BigMat, leader de la distribution de matériaux et produits pour la construction, répond plus que jamais présent pour les soutenir.

Après avoir équipé, depuis 2019, 14 000 jeunes passionnés en Europe dans 665 clubs (dont 7 500 licenciés de 230 clubs français), BigMat renouvelle son soutien aux associations sportives locales avec la 3ème édition de sa campagne de sponsoring Les Bâtisseurs du Sport. Une opération parrainée, pour la deuxième année consécutive, par Thierry Omeyer, sportif français le plus titré de l’histoire.

Un soutien local vital pour tous les acteurs du sport amateur

« La crise sanitaire touche durement le sport amateur qui, partout en France et en Europe, fait vivre les valeurs du collectif et le lien social. Avec l’officialisation de l’arrêt des compétitions amateurs de handball pour la saison 2020 – 2021, les clubs vont encore plus souffrir, alors c’est maintenant que nous devons montrer notre solidarité pour préparer la reprise et la prochaine saison. C’est maintenant qu’il faut anticiper pour que les jeunes qui sont aujourd’hui menacés de ne plus pouvoir pratiquer d’activités sportives dans nos territoires puissent reprendre dans de bonnes conditions. C’est pourquoi nous avons souhaité poursuivre et même élargir notre mobilisation aux plus de 15 ans. Notre signature « L’humain aussi ça compte » n’a de sens que si nous avons des principes d’action. C’est un sentiment partagé par tous nos adhérents, en France et en Europe, qui s’impliquent dans cette opération auprès des clubs. », explique Ludovic Bonnet, Directeur Marketing et Communication de BigMat.



Pour cette saison 2021-2022, BigMat équipera en tenue complète (maillot, short, chaussettes de la marque Hummel) 155 clubs sur tout le territoire, soit plus de 3 700 jeunes -15 et -18, ainsi que plus de 600 bénévoles en sweat-shirts et survêtements. Au niveau européen, ce sont 315 clubs et 7 000 jeunes, répartis entre l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Belgique, la République Tchèque et la Slovaquie, qui seront soutenus.

Pour en savoir plus exit_to_app