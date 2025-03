BigMat, première enseigne européenne de distribution de matériaux et produits pour la rénovation et la construction du bâtiment.



BigMat assure un rôle d’intermédiaire entre les industriels du bâtiment et les utilisateurs des produits de construction. Nos équipes jouent un rôle essentiel en matière de conseil technique auprès des artisans du bâtiment et du grand public.



La disponibilité, la fiabilité du conseil technique, le respect de l’environnement et la sécurité des personnes et des biens se situent au cœur des préoccupations de BigMat et des chefs d’entreprises adhérents du réseau.



INDÉPENDANTS ENSEMBLE :



Le groupement fédère en France 84 entreprises de négoce indépendants pour 283 points de vente autour d’une enseigne porteuse de valeurs et de services communs. La structure de BigMat France est celle d’une coopérative : ses adhérents en sont à la fois clients et associés.



Le partage d’expérience entre adhérents est une valeur essentielle de l’enseigne. Plusieurs comités opérationnels composés d’adhérents se réunissent plusieurs fois dans l’année donnant corps à cette mise en commun de savoir-faire et de réflexions.



Les ressources et services partagés :

Achats

Référencement (adhérent centrale CMEM)

Communication

Services & économies d’échelle

Points de vente & sécurité

Finances

Ressources Humaines

Nos métiers :

LOGISTIQUE : Gérer les flux physiques : la logistique est le service numéro 1 des adhérents BigMat . La logistique recouvre deux grandes activités : l’entreposage et le transport.

. La logistique recouvre deux grandes activités : l’entreposage et le transport. PRESCRIPTION : Assurer la rencontre de l’offre et de la demande : le rôle de prescripteur des négociants BigMat

CRÉDIT CLIENT : Financer l’activité des clients : le crédit commercial et le financement des stocks est un métier du négoce de matériaux BigMat .

. MISE EN RELATION : De par la nature de son activité, le négociant BigMat est un acteur central de la filière bâtiment et donc des travaux de construction et de rénovation. De fait, l’adhérent est capable de mettre en relation un industriel avec un artisan confronté avec une problématique nouvelle.

Assurer un rôle d’intermédiation entre des personnes portant un projet de construction ou d’aménagement fait partie des métiers d’un adhérent BigMat.